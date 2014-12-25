آغاز مسابقات قرآنی تسنیم در استان سمنان/رقابت 107 قاری برتر استانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعدازظهر پنجشنبه در خلال برگزاری اولین روز از دور استانی رقابت های قرآنی تسنیم در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به نحوه برگزاری این رقابت ها، تصریح کرد: مسابقه استانی تسنیم، در دو بخش خواهران و برادران و در دو سبک کتبی، شامل مفاهیم، سبک زندگی اسلامی و شفاهی شامل حفظ 10، 20 و 30 سوره، حفظ یک تا سه جزء، فصیح خوانی نماز و ترتیل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه 107 نفر برای شرکت در دور استانی رقابت های قرآنی تسنیم نام نویسی کرده اند افزود: از این تعداد، 61 نفر در بخش خواهران و 46 نفر در بخش برادران با هم به رقابت خواهند پرداخت.

برگزاری مسابقات قرآنی تلاوت، از صبح فردا

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، با بیان این مطلب که شاهرود، میزبان دور استانی رقابت های تلاوت ویژه عموم مردم است، اظهار داشت: این رقابت ها از ساعت هشت صبح جمعه در محل این اداره کل در شاهرود برگزار خواهد شد.

شکری با اشاره به مفاد رقابت استانی تلاوت، اظهار داشت: این رقابت ها در بخش قرائت تحقیق و به صورت حفظ 15جزء پیوسته و یا حفظ کل قرآن کریم برای عموم برگزار می شود.

وی افزود: این رقابت ها با سبکی جدید و با هدف بها بخشیدن به رویکرد مفاهیم در تلاوت قرآن کریم انجام خواهد شد.

68 قاری برتر استان سمنان به رقابت می پردازند

این مقام مسئول با اشاره به خصوصیات متمایز کننده این دوره از رقابت ها نسبت به سایر رقابت های تلاوت قرآن، ابراز داشت: این مسابقه به صورتی برگزار می شود که قاری قطعاتی از آیات مشخص شده از کلام الله مجید را به خاطر می سپارد و مفاهیم آن آیات را نیز فرا می گیرد.

شکری با تاکید بر اینکه به این شکل قاری پس از قرائت تحقیق قطعاتی از قرآن به سه پرسش درباره مفاهیم آن آیات نیز پاسخ خواهد داد، ادامه داد: همچنین در مورد افرادی که در بخش حفظ مسابقه خواهند داد، باید گفت که این عزیزان قطعاتی از کلام وحی را حفظ خواهند کرد و پس از تلاوت به سه پرسش با موضوع مفاهیم آن آیات پاسخ خواهند گفت.

وی، تعداد افراد ثبت نام شده در این رقابت را 68 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 37نفر در بخش بانوان و همچنین 31نفر در قسمت برادران در مسابقه بزرگ تلاوت شرکت خواهند کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان درباره داوری این دوره از رقابت ها نیز افزود: در مسابقات استانی تلاوت از جمله بهترین داوران سطح استان در بخش های مختلف استفاده خواهد شد که در این بین پنج داور در بین خواهران و پنج داور در بخش برادران، داوری مسابقات را بر عهده دارند.