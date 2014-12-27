استخر پرماجرا دوباره غرق شد/ مطالبه ای که در عمق ۱۰ سال وعده جان داد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر شنای پلدختر که بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال وعده تاکنون پنج پیمانکار خلع ید کرده است حال بار دیگر به تعطیلی کشیده شد منتظر واگذاری به پیمانکار جدید است تا مردم به وعده مسئولان برای بهره برداری از این پروژه طی تابستان سال آینده با تردید نگاه کنند.

تعطیلی چندین باره پروژه کوچک استخر پلدختر که تاکنون دو دولت، دو وزیر و سه استاندار به خود دیده است در حالی رخ می دهد که مسئولان امر علت این بار تعطیلی پروژه را برای به کار گیری یک پیمانکار توانمند عنوان می کنند، علتی که تاکنون پنج بار تکرار و هر بار نیز اوضاع تغییر چندانی نکرده است.

اداره ورزش: در حال جابجایی پیمانکاران هستیم

سرپرست اداره ورزش و جوانان پلدختر به تعطیلی پروژه استخر شنای پلدختر اشاره کرده و می گوید: مدت یک هفته است که پروژه استخر شنای پلدختر تعطیل شده و در حال جابجایی پیمانکاران هستیم.

در حال حاضر کار صورت برداری از تجهیزات و مصالح موجود در پروژه استخر برای در اختیار قرار دادن پروژه به پیمانکار جدید در حال انجام و پیمانکار جدید در حال انعقاد قرارداد است که فعال شدن مجدد پروژه مدتی به طول خواهد انجامید.

امید علی کائیدی ادامه داد: در حال حاضر کار صورت برداری از تجهیزات و مصالح موجود در پروژه استخر برای در اختیار قرار دادن پروژه به پیمانکار جدید در حال انجام است.

وی با یادآوری اینکه پیمانکار قبلی با موافقت و هماهنگی اداره کل وزش و جوانان لرستان و بدون طی کردن مراحل قضایی حاضر به اتمام کار خود و تسویه حساب با اداره ورزش شده است افزود: پیمانکار جدید در حال انعقاد قرار داد در استان است و فعال شدن پروژه مدتی به طول خواهد انجامید.

کائیدی افزود: این پیمانکار چهارمین پیمانکار پروژه استخر شنای پلدختر است که پروژه را به امان خدا رها کرده و رفته است.

وی گفت: با توجه به بازدیدهای مکرر استاندار لرستان، معاون عمرانی استانداری و مدیر کل ورزش و جوانان استان از پروژه استخر شنای پلدختر به دلیل کندی کار خلع پیمانکار در دستور کار قرار گرفت.

وعده ای برای شهریورماه سال ۹۴

سرپرست اداره ورزش و جوانان پلدختر افزود: مسئولان ورزش شهرستان و استان در صدد هستند پروژه استخر شنای پلدختر را تا شهریور ماه سال ۹۴ به پایان برسانند.

کائیدی گفت: چنانچه پیمانکار جدید پروژه استخر شنای پلدختر نیز بخواهد به کندی و به صورت لاک پشتی کار را انجام دهد به طور قطع این پیمانکار نیز مانند دیگر پیمانکاران پروژه خلع ید خواهد شد.

وی افزود: در مرحله جدید سعی شده پیمانکاری انتخاب شود که از نظر توان مالی قدرت انجام پروژه تا پایان کار را داشته باشد و کار را به اما و اگر و بودجه و تخصیص آن موکول نکند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان پلدختر با رد مشکل کمبود اعتبار پوژه نیز می گوید: اعتبار تخصیص یافته از سوی استاندار لرستان به ورزش و جوانان در سال جاری به صورت ۱۰۰ در ۱۰۰ محقق شده است.

کائیدی ابراز امیدواری کرد که پیمانکار جدید با جدیت تمام و به صورت شبانه روزی کار را دنبال کند و توجه به قول های مساعد استاندار لرستان در بازدید از پروژه استخر شنای پلدختر مبنی بر تخصیص ۱۰۰در صدی اعتبارات پروژه امید می رود تا شهریور ۹۴ کار استخر شنای پلدختر پایان یابد.

وی از مسئولان شهرستان و استان که توجه ویژه ای برای تامین و تخصیص اعتبار و ساخت استخر شنای پلدختر داشته اند تقدیر کرد.

تخلیه مصالح از محل پروژه استخر پلدختر

رضا خدابخشی پیمانکار قبلی پروژه استخر شنای پلدختر نیز به خبرنگار مهر گفت: استاندار لرستان در بازدید از این پروژه خواستار تکمیل آن تا پایان تابستان سال آینده شد و مدیر کل ورزش و جوانان استان هم پیمانکار پولدار می خواهد تا بتواند پروژه را با سرعت بسازد و در موعد مقرر تحویل دهد.

وی با بیان اینکه این موارد منجر به تغییر پیمانکار پروژه شد گفت: پروژه استخر شنای پلدختر یک هفته است که تعطیل بوده و من هم میلگرد و مصالح و وسایل موجود در پروژه منتقل می کنم تا کار به پیمانکار جدید محول شود.

پروژه کوچکی که سه دولت را به خود دید

جوانان پلدختری که از تعطیلی مکرر پروژه استخر شنای این شهر گلایه مند هستند در گفتگو با مهر عنوان کردند: این پروژه با گذشت ۱۰ سال سه دولت را به چشم خود دیده ولی متاسفانه تکمیل ان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یک جوان پلدختری به مهر گفت: نمی دانیم چه زمانی پروژه استخر شنای پلدختر به پایان می رسد ولی گویا سال آینده نیز با شروع فصل گرما باید برای شنا به استخرهای شهرهای مجاور مانند کوهدشت و دره شهر ایلام سفر کنیم.

یک شهروند پلدختری نیز گفت: در فصل گرما فرزندان ما به علت نداشتن استخر شنا به رودخانه کشکان و تالاب ها می روند که بارها شاهد قربانی شدن و بروز خطرات جانی و جبران ناپذیری برای آنها بوده ایم.

جوانانی که قربانی کشکان می شوند

برخی از سرمایه گذاران پلدختری با یادآوری اینکه به علت نبود استخر شنا در این شهرستان هرساله نوجوانان و جوانان این منطقه قربانی رودخانه کشکان و تالاب های پلدختر می شوند، آمادگی خود را برای ساخت و تکمیل استخر شنای پلدختر اعلام کردند. مشکل تکمیل استخر شهرستان پلدختر در حالیست که برخی از سرمایه گذاران پلدختری در سخنانی یا یادآوری اینکه به علت نبود استخر شنا در این شهرستان هرساله نوجوانان و جوانان این منطقه قربانی رودخانه کشکان و تالاب های پلدختر می شوند، آمادگی خود را برای ساخت و تکمیل استخر شنای پلدختر اعلام کردند.

آنها برای احداث استخر شنا خواستار واگذاری زمین با کاربری ورزشی شدند و عنوان کردند: اگر زمین با کاربری ورزشی در اختیار سرمایه گذاران پلدختر گذاشته شود و شهرداری مانع انجام کار و فعالیت نشود حاضریم نسبت به احداث و تکمیل پروژه اقدام کنیم اما اگر برای انجام این پروژه ادارات شهرستان هزینه هنگفتی از ما طلب می کند از توان ما خارج و مقرون به صرفه نخواهد بود.

بنابر این گزارش شهرستان پلدختر با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت گرمترین شهر استان لرستان که گرمای آن در فصل تابستان به علت همجواری با اندیمشک استان خوزستان از مرز ۵۰ درجه فراتر می رود.

این امر موجب شد تا مسئولان وقت به فکر احداث استخر در این شهرستان به عنوان پروژه ای ورزشی و تفریحی بیفتند و در سال ۸۱ عملیات اجرایی این پروژه را در زمینی در ضلع جنوب مجموعه ورزشی شهید سرمالیان شهر پلدختر آغاز کردند.

اگر مسئولان امر در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران از همان ابتدا صلاحیت آنها را مورد بررسی قرار می دادند شاهد تعویض پنج پیمانکار برای یک پروژه کوچک مانند استخر پلدختر نبودیم. پس از گذشت مدتی به دلیل عدم کیفیت زمین و رعایت نکردن برخی استاندارد ها عطای این پروژه که از آرزوهای دیرینه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان این دیار بود به لقایش بخشیده شده تا این استخر نیمه کاره رها و به سالن کشتی تغییر کاربری دهد.

موضوع به این جا ختم نشد، با درخواست های مکرر مردم مبنی بر ساخت استخر و انعکاس این مطالبات در رسانه های جمعی مسئولان مجدد به فکر چاره افتادند و در سال ۸۴ ساخت این پروژه در فهرست مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری قرار گرفت تا عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز ولی هر بار به دلایل مختلف این پروژه به تعطیلی کشیده شود.

به هر روی به نظر می رسد اگر مسئولان امر در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران از همان ابتدا صلاحیت آنها را مورد بررسی قرار می دادند شاهد تعویض پنج پیمانکار برای یک پروژه کوچک مانند استخر پلدختر نبودیم؛ موضوعی که به راحتی از کنار آن عبور می شود تا مطالبه پلدختری ها در عمق ۱۰ سال وعده جان دهد.