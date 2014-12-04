پروژه کوچکی که صدای استاندار را درآورد/ کیفیت پایین اجرای استخر پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از پروژه استخر شنای پلدختر گفت: این پروژه در سال ۸۶ عملیات اجرایی آن آغاز شده با گذشت هفت سال حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که این کندی کار قابل قبول نیست.

وی داشتن استخر را حق و مطالبه مردم به ویژه جوانان شهرستان پلدختر دانست و افزود: در گذشته پیمانکاران کار را خیلی معطل کرده اند که باید کیفیت و سرعت کار هر چه سریعتر افزایش پیدا کند و در کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه تکمیل شود.

استاندار لرستان از بهره‌برداری از پروژه استخر شنای پلدختر تا اوایل تابستان سال ۹۴ خبر داد.

بازوند افزود: با تکمیل و بهره برداری از پروژه استخر شنای پلدختر در تابستان آینده دیگر شاهد رفت و آمد روزانه شمار زيادي از جوانان اين شهرستان براي استفاده از استخر شنا به شهرهاي مجاور نخواهیم بود.

بنابراین گزارش شهرستان پلدختر با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت گرمترین شهر استان لرستان که گرمای آن در فصل تابستان به علت همجواری با اندیمشک استان خوزستان از مرز ۵۰ درجه فراتر می رود.

این امر موجب شد تا مسئولان وقت به فکر احداث استخر در این شهرستان به عنوان پروژه ای ورزشی و تفریحی بیفتند و در سال ۸۱ عملیات اجرایی این پروژه را در زمینی در ضلع جنوب مجموعه ورزشی شهید سرمالیان شهر پلدختر آغاز کردند.

پس از گذشت مدتی به دلیل عدم مقاومت زمین و رعایت نکردن برخی استانداردها عطای این پروژه که از آرزوهای دیرینه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان این دیار بود به لقایش بخشیده شده تا این استخر نیمه کاره رها و به سالن کشتی تغییر کاربری دهد.

موضوع به این جا ختم نشد؛ با درخواست های مکرر مردم مبنی بر ساخت استخر و انعکاس این مطالبات در رسانه های جمعی مسئولان مجدد به فکر چاره افتادند و در سال ۸۴ ساخت این پروژه در فهرست مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری قرار گرفت تا عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز شود.

ولی متاسفانه از آن زمان تاکنون سرنوشت این پروژه در هاله ای از ابهام است و به دلیل عدم نظارت صحیح در انتخاب پیمانکار واجد شرایط و توانمند این پروژه بارها دچار رکود شده و با گذشت ۹ سال و تعویض چند پیمانکار و با تمام شدن عمر دولت نهم و دهم وعده های مسئولان در زمینه این پروژه محقق نشد.