مردودی پروژه ای روی عدد ۲۰/ وعده هایی که در استخر ۷ ساله غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان پلدختر با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت گرمترین شهر استان لرستان که گرمای آن در فصل تابستان به علت همجواری با اندیمشک استان خوزستان از مرز ۵۰ درجه فراتر می رود.

این امر موجب شد تا مسئولان وقت به فکر احداث استخر در این شهرستان به عنوان پروژه ای ورزشی و تفریحی بیفتند و در سال ۸۱ عملیات اجرایی این پروژه را در زمینی در ضلع جنوب مجموعه ورزشی شهید سرمالیان شهر پلدختر آغاز کردند.

پس از گذشت مدتی به دلیل عدم کیفیت زمین و رعایت نکردن برخی استاندارد ها عطای این پروژه که از آرزوهای دیرینه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان این دیار بود به لقایش بخشیده شده تا این استخر نیمه کاره رها و به سالن کشتی تغییر کاربری دهد.

موضوع به این جا ختم نشد، با درخواست های مکرر مردم مبنی بر ساخت استخر و انعکاس این مطالبات در رسانه های جمعی مسئولان مجدد به فکر چاره افتادند و در سال ۸۴ ساخت این پروژه در فهرست مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری قرار گرفت تا عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز شود.

آغاز مجدد اجرای پروژه بعد از ۵ سال رکود

رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر در این رابطه به مهر گفت: پروژه استخر شنای این شهرستان با پیگیری های متعدد مسئولان شهرستان بعد از رکود پنج ساله مجدد با توجه ویژه استاندار لرستان و بازدید های به عمل آمده از این پروژه و تزریق اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریالی آغاز شد.

امید علی کائیدی افزود: حدود سه هفته بین ماه های شهریور و مهر به علت عدم پرداخت طلب پیمانکار در این مدت پروژه به حالت نیمه تعطیل در آمد که با پیگیری های مسئولان طی هفته های گذشته این مشکل نیز حل شد.

وی افزود: چنانچه مبالغ تامین اعتبار به صورت ۱۰۰ درصدی اختصاص یابد امید می رود که کار پروژه استخر شنای پلدختر تا حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

کائیدی تصریح کرد: چنانچه تخصیص اعتبار به صورت ناقص و قطره چکانی و درصدهای کم اتفاق بیفتد این پروژه دوباره به حالت تعطیل در خواهد آمد.

استخری که بعد از هفت سال ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی از استاندار لرستان و معاون عمرانی استاندار خواست با توجه به اینکه استخر شنای پلدختر از مطالبات مردم و مسئولان شهرستان است در راستای تخصیص کامل اعتبار این پروژه مساعدت کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر گفت: پروژه استخر شنای این شهرستان در حال حاضر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: در ۶ ماه نخست امسال مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به پیمانکار پروژه پرداخت شده و در صورت تامین اعتبار پیمانکار با سرعت و جدیت کار خود را ادامه می دهد.

کائیدی گفت: در صورت تامین اعتبار پروژه استخر شنای پلدختر در شهریور ماه سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

مسئولان به فکر چاره بیفتند و نگذارند پروژه استخر پلدختر متوقف شود تا جوانان در فصل گرما به شهرستان های همجوار برای شنا کردن بروند و با خطرات جاده ای مواجه شوند. امام جمعه پلدختر نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه پروژه استخر شنای این شهرستان تا کنون چندین پیمانکار عوض کرده و مطالبه به حق جوانان این شهرستان است از مسئولان می خواهیم بیش از این پروژه استخر شنا را معطل نکنند.

حجت الاسلام علی محمد لروند از مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان و فرماندار پلدختر که به صورت جدی پیگیر پروژه استخر شنای پلدختر هستند تقدیر کرد و گفت: مسئولان به فکر چاره بیفتند و نگذارند این پروژه متوقف شود تا جوانان در فصل گرما به شهرستان های همجوار برای شنا کردن بروند و با خطرات جاده ای مواجه شوند.

اگر اعتبار تامین شود پروژه شش ماهه تمام می شود

پیمانکار پروژه استخر شنای پلدختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر مشکل اصلی کندی کار پروژه را نبود اعتبار دانست و گفت: از فروردین ماه تا آبان ماه دستگاه بهره بردار و کار فرما ریالی به ما نداده است.

خدابخشی با بیان این که معمولا پیمانکاران قبل از شروع کار ۲۰ درصد پیش پرداخت دریافت می کنند افزود: صورت وضعیت فعالیتهای انجام شده تحویل داده شده ولی بدون یک ریال کار را آغاز کرده ام.

وی با بیان این که بیشتر وقت صرف مشکلات ایجاد شده از سوی پیمانکار قبلی پروژه شده است، افزود: عدم همخوانی نقشه ها از مشکلات دیگر پروژه استخر شنای پلدختر است.

خدابشخی تصریح کرد: نقشه های دو مشاور قبلی با هم متجانس نیستند که باید با هم تطبیق داده شده و مشکلات فنی آنها حل شود که برای این کارها نیاز به دستور کار از سوی کار فرما بوده و طی کردن این فرآینده زمانبر است. پیمانکار پروژه استخر شنای پلدختر مشکلات پیمانکاران قبلی، نامتجانس بودن نقشه ها و عدم وجود اعتبار را از عمده مشکلات پروژه استخر شنای پلدختر برشمرد.

پیمانکار پروژه استخر شنای پلدختر مشکلات پیمانکاران قبلی، نامتجانس بودن نقشه ها و عدم وجود اعتبار را از عمده مشکلات پروژه استخر شنای پلدختر برشمرد و افزود: کارهایی را که پیمانکاران قبلی پروژه استخر شنای پلدختر انجام داده اند باید تخریب و دوباره انجام شود که این امر زمانبر است.

وی گفت: چنانچه اعتبار کافی به این پروژه اختصاص داده شود ظرف مدت زمان ۶ ماه پروژه استخر شنای پلدختر را تحویل خواهیم داد.

خدابخشی با بیان اینکه تاسیسات پروژه و استخر شنای کودکان جز تعهدات پیمانکار نیست افزود: هرچه زمان بگذرد پیمانکار پروژه متضرر می شود چون روز به روز قیمت ها افزایش می یابند.

استخری که تا دفتر وزیر هم رفت

پیش از این نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد روند اجرای این پروژه به خبرنگار مهر گفته بود که دو استاندار و دو دولت رفتند و استاندار و دولت جدید آمد اما استخر شنای شهرستان پلدختر هنوز تکمیل نشده است.

با توجه به پیگیری انجام شده اعلام می کنم من به عنوان نماینده مردم شرمنده جوانان و نوجوانان این شهرستان هستم و هرگاه که نوجوان و جوان پلدختری در رودخانه کشکان غرق می شود مردم، مسئولان را مقصر می دانند. علی کاییدی با بیان اینکه به وزیر ورزش هم موضوع را تذکر داده ام، گفت: با توجه به پیگیری انجام شده اعلام می کنم من به عنوان نماینده مردم شرمنده جوانان و نوجوانان این شهرستان هستم و هرگاه که نوجوان و جوان پلدختری در رودخانه کشکان غرق می شود مردم، مسئولان را مقصر می دانند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که استاندار لرستان در جریان سفر اخیر خود به شهرستان پلدختر از این پروژه بازدید و از روند اجرای آن انتقاد کرد.

هوشنگ بازوند گفت: این پروژه در سال ۸۶ عملیات اجرایی آن آغاز شده با گذشت هفت سال حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که این کندی کار قابل قبول نیست.

وی داشتن استخر را حق و مطالبه مردم به ویژه جوانان شهرستان پلدختر دانست و افزود: در گذشته پیمانکاران کار را خیلی معطل کرده اند که باید کیفیت و سرعت کار هر چه سریعتر افزایش پیدا کند و در کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه تکمیل شود.

استاندار لرستان از بهره‌برداری از پروژه استخر شنای پلدختر تا اوایل تابستان سال ۹۴ خبر داد.