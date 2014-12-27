امنیت مطلوب در شهداد برقرار است/تغییر الگوی مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری اظهار داشت: امنیت عمومی بالای منطقه شهداد محیط مناسبی برای افزایش گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اشتغال زایی در این منطقه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بیشتر جرائم در حوزه شهداد مربوط به سرقت و مواد مخدر است، افزود: ۹۹ درصد سرقت ها در این حوزه قضایی به وسیله معتادینی صورت گرفته که اکثرا به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشته و از محیط گرم خانه طرد شده اند.

این مسئول قضایی ابراز داشت: در گذشته ماده مصرفی اصلی معتادان تریاک بود، اما آرام آرام به سمت هروئین و شیشه تغییر کرد و امروز مواد صنعتی زنگ خطر بزرگ را به صدا درآورده‌اند.

وی تشریح کرد: با توجه به بررسی های کارشناسی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل کارگروه های تخصصی در این زمینه با حضور فرماندهان انتظامی و بخشداری، برنامه هایی برای کاهش جرائم پر تکرار این حوزه قضایی طراحی و برنامه ریزی های لازم به عمل آمده است.

جعفری در ادامه افزود: تشکیل کمپ هایی برای ترک اعتیاد، برخورد قاطع دستگاه قضایی با سارقین و اقدامات تامینی دیگر باعث کاهش چشمگیر این گونه جرائم در این حوزه قضایی شده و شهداد را به منطقه ای امن تبدیل کرده است.

رئیس دادگاه عمومی شهداد بیان داشت: براى این که افراد بتوانند در مواقع خطر، خود را از چنگ اعتیاد دور سازند، ارتقا بخشیدن به توانایی‏هاى آنها کاملا ضرورى به نظر می‏رسد.

وی اضافه کرد: البته مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در میان مصرف کنندگان روان گردان هایی مثل شیشه رتبه اول، هروئین رتبه دوم و تریاک رتبه سوم را دارد.

این مسئول قضایی گفت: با توجه به اینکه جوانان عمده‌ترین اقشار در معرض ترویج مصرف مواد مخدر در جامعه هستند، باید ضمن افزایش اعتماد به نفس و روحیه خودباوری آنها برای دور ساختن آنان از گرایش به مصرف مواد مخدر، اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های آموزشی در سالم‌سازی جامعه در برابر معضل خانمانسوز مواد مخدر به‌عمل آید.

محمد جعفری بر نقش مهم و اساسی خانواده‌ها در شفاف‌سازی آثار زیان‌بار و دوری جستن از مواد مخدر تاگید کرد و اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن جایگاه خانواده‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پیشگیرانه در کانون خانواده نتیجه چندانی به‌دست نخواهد آمد.

این مسئول قضایی با بیان اینکه بیشترین عامل طلاق در این حوزه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی است، تاکید کرد: در مراحل اولیه ازدواج شناخت نسبی برای ازدواج کافی نیست و خانواده ها و افراد لازم است نسبت به هم شناخت کافی داشته باشند.

رئیس دادگاه عمومی شهداد گفت: تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد صنعتی و شیمیایی و استفاده از قرص‌های روان‌گردان، تهدیدی جدی است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده و، شناسایی بیش از ۴۰۰ نوع قرص روان‌گردان در سال‌های اخیر، نشان از گرایش نسل امروز به مصرف مخدرهای شیمیایی و صنعتی دارد.

وی افزود: این در حالی است که مضرات این‌گونه مخدرها، به مراتب بیشتر و ناگوارتر از مخدرهای سنتی است.

محمد جعفری ابراز داشت: تحقیقات کامل و جامع قبل از ازدواج و همچنین طبق گفته ی رسول اکرم (ص) هم کفو بودن، می تواند عامل مهمی در کاهش دعوی حقوقی در زمیه طلاق و کاهش ورودی مراجعه کننده در دستگاه قضایی باشد.

جعفری گفت: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵ ـ ۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی با همکاری چند جانبه ی دادگستری با دیگر ادارات دولتی پرونده های مربوط به حوزه حفظ حقوق بیت المال از جمله حفظ حیوانات حفاظت شده، جلوگیری از زمین خواری، حفظ حریم رودخانه ها به صورت جدی و قاطع پیگری می شوند.

وی افزود: با توجه به امنیت عمومی بالا در این حوزه قضایی و شرایط مناسب گردشگری از قبیل کلوت های این منطقه، موقعیت مناسب برای جذب سرمایه و در نهایت از این بردن بیکاری که یکی از عوامل گرایش جوانان به اعتیاد است، می تواند نقش موثری داشته باشد.