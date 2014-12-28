مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته و طی اعلام حریق گسترده ای در انبار فرشی در محدوده بلوار توس مشهد، بلافاصله بیش از ۵۰ آتش نشان از ۵ ایستگاه به همراه ۱۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین اطفاء حریق و نجات، به محل حادثه اعزام شدند.

آتش پاد سوم مهدی رضایی با اعلام اینکه این حریق با تاخیر به آتش نشانی اطلاع داده شده بود، شعله های سرکش آتش این انبار ۳۰۰ متری را فرا گرفته و به سرعت به سایر کالاهای قابل اشتعال نیز سرایت کرده بود.

وی با بیان اینکه هر لحظه امکان داشت شعله های آتش به سرعت به اماکن تجاری و مسکونی مجاور نیز سرایت و گسترش یابد، افزود: آتش نشانان با حضور در محل حادثه و شناسایی کانون های آتش سوزی از گسترش بیشتر آن به سایر قسمت ها جلوگیری کردند.

مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به اینکه آتش نشانان توانستند در یک عملیات مستمر و نفس گیر در دقایق اولیه آتش را مهار و خاموش کنند اظهار داشت: انبار فرش و وجود اقلام قابل اشتعال دیگر در این انبار موجب برگشت مجدد حریق شد.

وی ادامه داد: شعله های آتش و دود سنگین ناشی از آن به ساختمان سه طبقه انبار و منازل مجاور کانون حریق سرایت کرد که همین امر و باتوجه به بافت قدیمی ساختمان، موجب تخریب و ریزش ساختمان سه طبقه و منازل مجاور شد.

آتش پاد سوم رضایی در خصوص خسارات وقوع این حادثه عنوان داشت: با توجه به اینکه ساکنین ساختمان مذکور با مشاهده دود و شعله های آتش بلافاصله منازل خود را ترک کرده بودند، این حادثه علی رغم اینکه خسارات مالی میلیاردی بر جای گذاشت، خوشبختانه مصدومی نداشت.

وی اضافه کرد: در جریان امداد رسانی و عملیات نفس گیر اطفای حریق چند تن از مامورین آتش نشانی دچار دود گرفتگی شدند.

مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اظهار کرد: پس از اطفاء کامل حریق آتش نشانان و نجاتگران به همراه تجهیزات و خودروهای عملیاتی در محل مستقر بودند تا ضمن آواربرداری و رفع خطر از مصالح معلق نسبت به بررسی، جستجو و لکه گيری از برگشت حریق احتمالی در محل حادثه اطمینان حاصل نمایند که این عملیات تا هم اکنون ادامه دارد.

آتش پاد سوم رضایی گفت: با توجه به گستردگی آتش سوزی، علت حریق توسط کارشناسان همچنان در دست بررسی است.