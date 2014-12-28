فرح یوسفی همسر پرویز کلانتری هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کنونی این هنرمند گفت: از شب گذشته استاد کلانتری از بخش آی سی یو خارج شده و در یک اتاق ویژه همراه با دستگاه های مورد نیاز مراقبت می شود.

وی افزود: در این اتاق ویژه نیز به طور مرتب دو پرستار شبانه روزی از او مراقبت می کنند و امکان ملاقات هم دارد.

یوسفی با بیان این که طی دو روز گذشته علاوه بر تغذیه از طریق لوله های مخصوص که در معده او کار گذاشته شده است، قادر به خوردن سوپ و غذاهای آبکی و رقیق شده است، ادامه داد: برنامه فیزیوتراپی او به صورت روزانه چهار ساعت انجام می شود و با توجه به این که هیچ صدایی از حنجره اش بیرون نمی آید، از امروز نیز کار گفتاردرمانی را آغاز خواهیم کرد.

همسر این هنرمند نقاش همچنین درباره روحیه او و سطح هوشیاری اش یادآور شد: بیشتر اوقات هوشیار است و از نظر روحیه نیز گاهی نگاهش خشمگین و بیشتر اوقات نیز همچون تمام عمرش نگاهی مهربان دارد.

یوسفی با اشاره به سابقه بیماری قلبی این هنرمند بیان کرد: شاید بزرگترین اشتباه او این بود که علاوه بر مصرف دارو، به طور مرتب هر 6 ماه یک بار به پزشکش مراجعه نمی کرد و باعث شد یک باره راهی بیمارستان شود.

پرویز کلانتری هنرمند نقاش، نویسنده و روزنامه نگار شامگاه سه شنبه 18 آذرماه به علت سکته مغزی در بخش سی‌سی‌یو بیمارستان تریتا بستری شد و پس از آن با وخیم شدن وضعیتش به بخش آی سی یو این بیمارستان منتقل شد.

این هنرمند متولد 1310 در زنجان و دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای تهران است که از جمله هنرمندان مکتب سقاخانه ای محسوب می شود. او مدتی را در کالج هنری کودکان در کالیفرنیا فعالیت داشته و همچنین مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در دوره ای بر عهده داشته است.

او تاکنون در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری در داخل و خارج از ایران شرکت کرده‌ و یکی از آثارش در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده ‌است . همچنین تابلوی مشهور «شهر ایرانی» او در مقر سازمان ملل در نایروبی قرار دارد.

کلانتری از سال 53 با شروع نقاشی‌های کاهگلی، دوره تازه‌ای را در زندگی هنری خود آغاز کرد که تا امروز ادامه یافته ‌است. تابلوهای او جلوه‌ای ملموس از زندگی مردمان کویر و ساحل را در خود دارد و بیشتر با تابلوهای کاهگلی‌اش شناخته می‌شود. این هنرمند علاوه بر نقاشی در زمینه نویسندگی نیز دستی قوی دارد و تاکنون چند مجموعه داستان از او منتشر شده است که کتاب‌های «ولی افتاد مشکل ها»، «چهار روایت» و «نیچه نه، فقط بگو مشداسماعیل»، «سر این خط را بگیر و بیا» از آن جمله است.