فرح یوسفی، همسر پرویز کلانتری هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین گزارش ها از وضعیت این هنرمند گفت: همسرم طی دو روز گذشته 27 و 28 آذرماه هوشیار بود ولی همچنان در بخش (آی سی یو) بستری است.

وی درباره اظهار نظر اخیر پزشکان در این باره بیان کرد: پزشکان بسیار خوبی بر بالین وی حاضر می شوند و طبق گفته آنها باید تا 6 هفته آینده نیز او در بخش آی سی یو بماند تا به وضعیت مساعد برای انتقال به بخش عمومی برسد.

پرویز کلانتری هفته گذشته با انجام عملی از طریق لوله در معده اش، تغذیه می شود.

کلانتری هنرمند نقاش، نویسنده و روزنامه نگار شامگاه سه شنبه 18 آذرماه به علت سکته مغزی در بخش (سی‌سی‌یو) بیمارستان تریتا بستری شد و پس از آن با وخیم شدن وضعیتش به بخش (آی سی یو) این بیمارستان منتقل شد.

این هنرمند متولد 1310 در زنجان و دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای تهران است که از جمله هنرمندان مکتب سقاخانه ای محسوب می شود. او مدتی را در کالج هنری کودکان در کالیفرنیا فعالیت داشته و همچنین مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در دوره ای بر عهده داشته است.

او تاکنون در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری در داخل و خارج از ایران شرکت کرده‌ و یکی از آثارش در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده ‌است. همچنین تابلوی مشهور «شهر ایرانی» او در مقر سازمان ملل در نایروبی قرار دارد.

کلانتری از سال 53 با شروع نقاشی‌های کاهگلی، دوره تازه‌ای را در زندگی هنری خود آغاز کرد که تا امروز ادامه یافته ‌است. تابلوهای او جلوه‌ای ملموس از زندگی مردمان کویر و ساحل را در خود دارد و بیشتر با تابلوهای کاهگلی‌اش شناخته می‌شود.

این هنرمند علاوه بر نقاشی در زمینه نویسندگی نیز دستی قوی دارد و تاکنون چند مجموعه داستان از او منتشر شده است که کتاب‌های «ولی افتاد مشکل ها»، «چهار روایت» و «نیچه نه، فقط بگو مشداسماعیل»، «سر این خط را بگیر و بیا» از آن جمله است.