آنچه در دیدار وزیر ارشاد با استاد نقاش گذشت/ اهدای لوح زرین

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد و مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد روز جمعه ۱۵ آبان ماه به دیدار پرویز کلانتری هنرمند نقاش رفتند و از این هنرمند عیادت کردند.

وحید ملک مدیر گالری آرت سنتر و یکی از نزدیکان پرویز کلانتری که به همراه سایر مسئولان در این ملاقات حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این دیدار توضیح داد: آقایان مرادخانی و ملانوروزی از زمانی که پرویز کلانتری در بیمارستان تریتا بستری بود، مرتب جویای حالش بودند و به عیادت این هنرمند نیز رفتند. پس از بستری شدن استاد کلانتری در منزل نیز همچنان این مسئولان پیگیر وضعیت این هنرمند بودند تا آن که مدتی پیش آقای مرادخانی از من خواست که برای ملاقات دوباره با این هنرمند زمانی را هماهنگ کنم که به هر حال زمان این ملاقات هر بار به دلیلی هماهنگ نمی شد تا این که سرانجام به روز جمعه ۱۵ آبان ماه موکول شد. این بار آقای مرادخانی برنامه‌ریزی کرد که وزیر ارشاد هم حضور داشته باشد. وزیر ارشاد هم از این پیشنهاد استقبال کرد و به دیدار آقای کلانتری آمد.

ملک با اشاره به اهدای لوحی از سوی وزیر ارشاد به پرویز کلانتری یادآور شد: در این دیدار وزیر ارشاد لوح زرین هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را به پرویز کلانتری اهدا کرد و از او به عنوان یکی از پایه گذاران هنر سقاخانه ای و از افتخارات فرهنگ و هنر ایران یاد کرد.

ملک همچنین گفت: آقای جنتی متن روی لوح زرین را برای پرویز کلانتری خواند و با اشاره به آثار این هنرمند در مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و در مراکز خصوصی هنری، از جایگاه شایسته و ویژه این هنرمند در عرصه فرهنگ و هنر کشور تقدیر و برای این هنرمند آرزوی سلامتی کرد.

مدیر گالری آرت سنتر این عیادت را بسیار صمیمانه و دوستانه توصیف کرد و با اشاره به وضعیت روحی پرویز کلانتری یادآور شد: آقای کلانتری از نظر جسمی دچار مشکلاتی است اما به لحاظ روحی بسیار هوشیار است و از این ملاقات بسیار خرسند و خوشحال بود و این رضایت خاطر را می شد در چهره ایشان به وضوح دید.

ملک همچنین بیان کرد: آقای کلانتری روح یک جوان ۲۰ ساله را دارد و امیدوارم که همین روحیه جوان به او کمک کند تا از بستر بیماری برخیزد و جسمش نیز احیا شود.

او همچنین با تقدیر و تشکر از خانواده پرویز کلانتری تأکید کرد: باید از خانواده آقای کلانتری که در طول این ۱۰ ماه در شأن این هنرمند از او پرستاری و مراقبت کردند، تقدیر و تشکر کنم. خانواده محترم کلانتری تمامی امکانات لازم را به خدمت گرفته اند و با مهربانی بسیار از این هنرمند در شرایط بسیار مناسب در منزل مراقبت می کنند و البته باید از مدیریت بیمارستان تریتا هم تشکر کنم که برای رسیدگی به این هنرمند سنگ تمام گذاشتند و هنوز هم تیم پزشکی این بیمارستان برای مراقبت از این هنرمند در منزل حمایت های لازم را دارد. البته مسئولان وزارت ارشاد نیز اعلام کرده اند که از هیچ کمکی برای حمایت معنوی از این هنرمند دریغ نخواهند کرد.

وحید ملک در پایان سخنانش از برگزاری برنامه بزرگداشت پرویز کلانتری در گالری آرت سنتر خبر داد و اظهار کرد: آخرین سخنرانی آقای کلانتری چند هفته پیش از بیماری او و در افتتاحیه نمایشگاه آثار هانیبال الخاص و افتتاح گالری آرت سنتر ۲ بود که درباره هانیبال الخاص سخن گفت. ما تصمیم داشتیم که بعد از بزرگداشت هانیبال الخاص برنامه ای را برای بزرگداشت پرویز کلانتری داشته باشیم که این موضوع را من در همان مراسم اعلام کردم، اما متأسفانه چند هفته بعد آقای کلانتری دچار این مشکل شد و این برنامه متوقف ماند. روز جمعه در عیادت از این هنرمند و با دیدن تأثیر بسیار خوب حضور مسئولان و عیادت کنندگان از این هنرمند، تصمیم گرفتیم که این برنامه را عملی کنیم و به این ترتیب برنامه بزرگداشت پرویز کلانتری را به زودی با حضور خودش در گالری آرت سنتر برگزار می کنیم.