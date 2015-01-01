کتاب «شریعت و مهندسی اجتماع» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه محور اصلی مورد بحث در این کتاب از قرار زیر است: کتاب می کوشد تا درک تازه ای از اجرای شریعت اسلامی، ضمن رویکرد به تجربه این مهم در بخشهایی از کشور اندونزی به دست دهد. ارایه چشم اندازی تازه از نسبت رویکرد به شریعت و نیازهای جامعه معاصر از جمله تلاشهایی است که این اثر جهت تعقیب هدف پیش گفته دنبال کرده است.

در گامی دیگر کتاب می کوشد تا ضمن تلاشی برای ارایه توضیحی جغرافیا ـ قومیت محور از رویکرد به حقوق اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی به توضیحی از امکان اعمال شریعت در جوامع مختلف دست یابد. جهت انجام این مهم به تغییرات حقوقی، سیاسی و فرهنگی در جوامع مسلمان و نتایج آن بر رویکرد ایشان به شریعت پرداخته شده است.

در نهایت همچنین این اثر تلاش می نماید تا با هدف تعمیق بحث و توضیح بستر منازعات علمی در جریان، به برخی از ابعاد گفتمانهای فراگیری در جهان معاصر اشاره کند که در باب رویکرد به ادیان در عرصه های حقوقی فعال هستند و به تولید ادبیات در این عرصه مشغول می باشند.

به صورت خلاصه می توان گفت که هدف کتاب گشودن راهی تازه برای مباحثه و گفت و گو در باب کارکرد بالقوه شریعت و حقوق اسلامی در «برنامه ریزی برای تغییرات اجتماعی» در جوامع اسلامی معاصر است. رویکرد به ایالتی در اندونزی طی این تحقیق جهت توضیح این مهم با توجه به تجربه این ایالت در توجه به شریعت اسلامی بوده است و انجام گرفته است.

تحقیق نشان می دهد که در نهایت با استناد به تجربه ای که کتاب به آن پرداخته است، رویکرد به شریعت و حقوق اسلامی می تواند به یک معنا با نیازهای معاصر جامعه همراه شود و به کار برنامه ریزان تغییرات اجتماعی که طبعا توجهی جدی به مناسبات برآمده از اقتضائات عصری دارند، بیاید.