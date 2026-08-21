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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

رمز عبور از فتنه‌ها، اتحاد و بصیرت حول ولایت است

رمز عبور از فتنه‌ها، اتحاد و بصیرت حول ولایت است

گرمی - امام جمعه شهرستان گرمی گفت: رمز عبور از فتنه‌ها و مشکلات، اتحاد و بصیرت حول محور ولایت است و تجربه انقلاب نشان داده هرجا با وحدت و اطاعت از رهبری حرکت کرده‌ایم، موفق بوده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمی با گرامیداشت روز جهانی مسجد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و تقویت نقش آنان در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه گرمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بر پایه رأی و حمایت مردم شکل گرفته است، اظهار کرد: حکومت اسلامی بدون همراهی مردم و مسئولان نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و ولی فقیه نیز با مردم و مسئولان کشور را مدیریت می‌کند.

وی افزود: نباید تصور کرد با قرار گرفتن ولی فقیه در رأس حکومت، تمام مسئولیت‌ها بر عهده اوست؛ اگر مردم و مسئولان همکاری و همراهی لازم را نداشته باشند، حتی بهترین تصمیم‌ها نیز به طور کامل محقق نخواهد شد.

آیت الله صفری با انتقاد از نگاه‌های افراطی و تفریطی نسبت به ولایت گفت: برخی جایگاه ولی فقیه را تا حد یک نظر کارشناسی پایین می‌آورند و برخی نیز از این جایگاه سوءاستفاده می‌کنند؛ هر دو رویکرد آسیب‌زاست.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: نجات از فتنه‌ها در گرو اتحاد با بصیرت حول محور ولایت است و تجربه انقلاب نشان داده است هرجا مردم و مسئولان با اتحاد و بصیرت در مسیر رهبری حرکت کرده‌اند، کشور موفق شده است.

وی در پایان گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که رهبر معظم انقلاب هیچ‌گاه به دلیل بی‌توجهی به دیدگاه‌ها و تصمیمات ایشان گلایه‌مند نشود؛ در غیر این صورت، کشور گرفتار مشکلات و فتنه‌ها خواهد شد.

کد مطلب 6923078

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