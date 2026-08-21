به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمی با گرامیداشت روز جهانی مسجد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و تقویت نقش آنان در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه گرمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بر پایه رأی و حمایت مردم شکل گرفته است، اظهار کرد: حکومت اسلامی بدون همراهی مردم و مسئولان نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و ولی فقیه نیز با مردم و مسئولان کشور را مدیریت می‌کند.

وی افزود: نباید تصور کرد با قرار گرفتن ولی فقیه در رأس حکومت، تمام مسئولیت‌ها بر عهده اوست؛ اگر مردم و مسئولان همکاری و همراهی لازم را نداشته باشند، حتی بهترین تصمیم‌ها نیز به طور کامل محقق نخواهد شد.

آیت الله صفری با انتقاد از نگاه‌های افراطی و تفریطی نسبت به ولایت گفت: برخی جایگاه ولی فقیه را تا حد یک نظر کارشناسی پایین می‌آورند و برخی نیز از این جایگاه سوءاستفاده می‌کنند؛ هر دو رویکرد آسیب‌زاست.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: نجات از فتنه‌ها در گرو اتحاد با بصیرت حول محور ولایت است و تجربه انقلاب نشان داده است هرجا مردم و مسئولان با اتحاد و بصیرت در مسیر رهبری حرکت کرده‌اند، کشور موفق شده است.

وی در پایان گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که رهبر معظم انقلاب هیچ‌گاه به دلیل بی‌توجهی به دیدگاه‌ها و تصمیمات ایشان گلایه‌مند نشود؛ در غیر این صورت، کشور گرفتار مشکلات و فتنه‌ها خواهد شد.