شترمرغ ها وارد «گینس» شدند

مرتضی غفوری فیلمبردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فیلمبرداری فیلم «گینس» با بازی محسن تنابنده و رضا عطاران همچنان ادامه دارد، گفت: 15 روز از فیلمبرداری «گینس» گذشته و در حال حاضر در لوکیشنی اطراف ورامین و در بین شترمرغ ها کار می کنیم.

وی ادامه داد: رضا عطاران و محسن تنابنده بازیگران اصلی این فیلم سینمایی در این لوکیشن جلوی دوربین رفته اند.

غفوری با اشاره به کار کردن با حیوانات گفت: کار با حیوانات در یک فیلم سینمایی سخت است، چه رسد به این که این حیوان یک شترمرغ باشد که کارکردن با آن بسیار سخت تر است و می توان گفت شترمرغ جزو حیواناتی است که نمی توان با آن کار کرد. این در حالی است که داستان فیلم از یک شترمرغ شروع می شود.

در خلاصه داستان «گينس» آمده است: فردين: گينس سيخی چنده؟! پول کجاست اينو بگو؟ غنچه: خاک بر سرت که نافتو از پول بريدن. بدبخت همش اعتباره... ميدونی کيا اسمشون تو گينسه... علی دايی... رضا زاده... جنيفر لوپز.