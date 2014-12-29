احتمال بازگشایی مجتمع صنعتی سراب بافت/۵۰۰ کارگر خوشحال از خبر امیدبخش

به گزارش خبرنگار مهر،کارخانه سراب بافت در اوایل دهه ۷۰ با فرض تعهد دولت به حمایت و کمک به طرح های سرمایه گذاری شده در مناطق محروم کار خود را آغاز کرد و سرمایه گذاران بومی آن در سال ۱۳۷۴ اقدام به گشایش اعتبار در بانک و تامین ارز مورد نیاز با دلار ۷۰ ریالی کردند اما زمان اعطای تسهیلات، دلار سه هزار و ۲۰ ریال در اختیار آنان قرار گرفت تا کارخانه ای که پیش بینی می شد با هزینه ای دو تا سه میلیارد ریالی افتتاح شود، یکصد میلیارد ریال خرج برای سرمایه گذاران خود بتراشد.

اما این پایان ماجرای طولانی کارخانه سراب بافت نبود و در سال های گذشته دریافت ماشین آلاتی که برای احیای دوباره این کارخانه سفارش داده شده بودند، به علت قطع ارتباط بانکی معطل ماند و در این بین مسوولان و سرمایه گذار کارخانه با انتقاد از عملکرد متولیان صنعتی استان در سال های اخیر معتقدند که در این سال ها ریالی به آنها کمک نشده و مبالغ دریافتی از طریق تسهیلات درخواستی اداره کل تعاون نیز برای تصفیه مطالبات کارگران پرداخت شده و به گفته آنان تاکنون هرماه مبلغی حدود ۱۵۰ میلیون ریال نیز تنها برای سرپا نگهداشتن و جلوگیری از رها شدن کارخانه به حال خود هزینه می شود تا شاید با همکاری مسولان و برطرف شدن موانع، چرخ های فعالیت این واحد تولیدی دوباره به کار افتد.

در حال حاضر بیش از پنج سال از تعطیلی کارخانه بدلیل رخ دادن سانحه آتش سوزی در آن و بیکاری بیش از ۵۰۰ کارگر ساده و فنی آن می گذرد و با وجود تلاش ها برای راه اندازی مجدد این واحد صنعتی، بدلیل خسارات زیاد آتش سوزی به کارخانه و البته بخاطر برخی بی مهری ها، بازسازی کارخانه سراب بافت با مشکلات جدی روبروست.

حصول توافق با موسسات بانکی برای ارائه تسهیلات به سراب بافت

با وجود تمام این فراز و نشیب ها، وعده جدید مسئولان برای احیا و بازگشایی بزرگترین مجتمع صنعتی سراب، خبرهای خوشی برای کارگران بیکار شده و خانواده های آنان دارد بطوریکه نماینده سراب در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: از همان لحظه انتخاب به عنوان نماینده مردم سراب احیا و بازگشایی کارخانه سراب بافت را که روزگاری چرخ های زندگی بیش از ۵۰۰ خانواده را می چرخاند، به عنوان اولویت اصلی برنامه هایم قراردادم.

مهناز بهمنی احیای سراب بافت مطالبه به حق مردم منطقه از مسئولان و دولتمردان دانست و با اشاره به تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده در این زمینه تصریح کرد: نمی خواهیم به مردم و کارگران وعده سرخرمن بدهیم بلکه با اطمینان می گوییم که احیای سراب بافت تا پایان سال جاری اتفاق خواهد افتاد نمی خواهیم به مردم و کارگران وعده سرخرمن بدهیم بلکه با اطمینان می گوییم که احیای سراب بافت تا پایان سال جاری اتفاق خواهد افتاد.

وی به بخشی از فعالیت های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: مذاکرات متعددی که با مدیران عامل سابق و فعلی بانک تجارت کشور داشته ایم، منجر به حصول توافقی در روز سه شنبه ۱۸ آذرماه سال جاری بین بانک تجارت و کارفرمای سراب بافت شد تا مشکل عدم ارایه تسهیلات به سراب بافت به علت بدهی با تامین بخشی از بدهی از طریق نساجی تبریز مشکل اساسی کارخانه سراب بافت حل و فصل شود.

بهمنی تاکید کرد: امیدوارم بازگشایی سراب بافت و شروع به کار کارگران زحمت کش و مظلوم آن عیدی مناسبی از طرف مسئولان به آنها در فروردین ۹۴ باشد.

بزودی اخبار امید بخشی در خصوص سراب بافت منتشر می شود

فرماندار سابق سراب نیز با اشاره به پیگیری جدی احیای سراب بافت و خارج کردن این مجتمع صنعتی از تعطیلی گفت: هر چند نباید قبل از حصول نتیجه به مردم وعده ای داد اما در این مورد حصول نتیجه در دسترس بوده و بزودی اخبار تکمیلی و امید بخشی در اختیار مردم قرارخواهد گرفت.

سید محمد عابدی با بیان اینکه بدهی های بانکی تولید کنندگان و صنعتگران را با مشکلات فزاینده ای روبرو کرده، اذعان کرد: متاسفانه برخی از سرمایه گذاران به دلیل بوروکراسی زیاد اداری و سود بانکی زیاد در اعطای تسهیلات از سرمایه گذاری خود نادم می شوند.

صنعت و معدن و تجارت شهرستان آماده همکاری در احیای مجدد سراب بافت

رئیس اداره صنعت تجارت و معدن سراب با اظهار خوشحالی از فراهم شدن مقدمات بازگشایی سراب بافت گفت: مدیریت کارخانه سراب بافت مصمم به بازگشایی کارخانه بوده و خبرهای رضایت بخشی در مورد فراهم شدن مقدمات به حرکت درآمدن چرخ های تولید بزرگترین کارخانه رسیندگی و بافندگی منطقه می رسد.

داود رفیقی با اعلام آمادگی اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان به همکاری و مساعدت به احیای مجدد سراب بافت گفت: با کمال تاسف باید اعلام کرد که وضعیت صنعتی منطقه چندان مناسب نیست و ارزش افزوده در حوزه صنعتی زیر یک درصد است. با کمال تاسف باید اعلام کرد که وضعیت صنعتی منطقه چندان مناسب نیست و ارزش افزوده در حوزه صنعتی زیر یک درصد است.

وی با اذعان به اینکه به علت ناکام ماندن تلاش های قبلی در احیای سراب بافت از وعده جدید به مردم ابا دارد، در عین حال تصریح کرد: اما این بار شواهد و قراین از نتیجه بخش بودن تلاش ها و پیگیری های مستمر صورت گرفته حکایت دارد.

گره های کور بر قصه سراب بافت در حال گشوده شدن است

هوشنگ فاخر مدیرعامل کارخانه سراب بافت نیز با بیان تاریخچه احداث و راه اندازی سراب بافت گفت: در حالی که دولت متعهد به حمایت و کمک به طرح های سرمایه گذاری شده در مناطق محروم بود ما کارخود را شروع کردیم، گشایش اعتبار در سال ۱۳۷۴ در بانک صورت گرفت و قرار بر تامین ارز مورد نیاز با دلار ۷۰ ریالی شده بود اما موقع اعطای تسهیلات ارز را از قرار هر دلار سه هزار و ۲۰ ریال در اختیار ما قرار دادند تا کارخانه ای که پیش بینی می کردیم با دو تا سه میلیارد ریال افتتاح شود با یکصد میلیارد ریال تمام شد.

مدیر عامل سراب بافت در مورد زمان بازگشایی مجدد کارخانه نیز خاطر نشان کرد: با تلاش های مثبت صورت گرفته گره های در حال گشوده شدن است و با حصول توافق با بانک تجارت در حال انتقال تجهیزات و ماشین الات به محل کارخانه و بازگشایی آن در آینده نزدیک هستیم.

به هر ترتیب در حالی که کارخانه سراب بافت با هزاران امید و آرزوی مردم منطقه و به دست عالی ترین مقام اجرایی وقت (آیت الله هاشمی در زمان ریاست جمهوری) افتتاح شد و روزگاری چرخ های تولیدی آن سفره معیشتی ۵۰۰ خانوار سرابی را تامین می کرد اما آتش سوزی رخ داده در کارخانه که به تعطیلی و خاموشی سراب بافت انجامید، آتشی بر خانه های کارگران شده و امید و رمق اقتصادی آنها را نحیف تر کرده و اینک خانواده های این کارگران با شنیدن وعده های خوش مسئولان اشک شوق بر چشم دارند و هرلحظه منتظرند تا فراخوان بازگشت به شغلشان را دریافت کنند.

گزارش از: جواد عباسزاده