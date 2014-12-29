آغاز تور اروپایی گروه موسیقی «دستان»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید متبسم درباره تور کنسرتهای «دستان» گفت: گروه موسیقی «دستان» برنامه تازه‌ای را با عنوان«یک دریچه» در 6 کنسرت اروپایی خود به اجرا می گذارد. این کنسرت ها که از 9 ماه ژانویه سال 2015 برابر با 19 دی‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد، به ترتیب در شهر های ژنو، زوریخ، کلن، اوترخت، پاریس و مونستر میزبان علاقه مندان موسیقی است.

وی ادامه داد: گروه «دستان» همواره در کنار کار با خوانندگان صاحب نام و با تجربه به نسل جوان و فعال موسیقی ایران توجه داشته و ارایه آثار نو و متفاوت را با این نسل عملی تر می داند. این در حالی است که خوانندگانی مانند همایون شجریان و سالار عقیلی نیز که امروز صاحب نام و تجربه اند اولین اجراهای خود را در کنار گروه «دستان» داشتند.

متبسم درباره جزییات کنسرت ها توضیح داد: این کنسرت از 2 بخش موسیقی سازی با عنوان «نغمه دستان» ساخته حسین بهروزی نیا و موسیقی آوازی با عنوان «یک دریچه» تشکیل شده است. «یک دریچه» بر مبنای اشعار فروغ فرخزاد در مایه های دشتی و همایون، تازه ترین اثر من است که ضبط آن پس از این تورها آغاز می شود. آلبوم صوتی نیز در اواخر تابستان سال 94 ارایه خواهد شد.

سعید فرجپوری کمانچه، حسین بهروزی‌نیا بربت، پژمان حدادی سازهای کوبه ای، بهنام سامانی سازهای کوبه ای و حمید متبسم تار و سه تار به عنوان نوازنده در کنسرت های پیش‌رو به هنرنمایی خواهند پرداخت.