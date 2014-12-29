انقلاب ما در فتنه سال ۸۸ پالايش شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران دستگاه های اجرایی خراسان شمالی به مناسبت یوم الله ۹ دی، با بیان این که فتنه سال ۸۸ انقلاب اسلامی ایران را پالایش کرد، افزود: فتنه باعث شد تا افراد خاص مردود و عوام قبول شوند چراكه در آن زمان بسیاری از افراد چهره و هویت واقعی خود را نمایان کردند.

وی با اشاره به اینكه در این فتنه انقلاب ما به معنای واقعی پالایش شد، اظهار كرد: در جریان فتنه سال ۸۸ افرادی كه مدعی انقلاب بودند در حضور به میدان و عمل كم گذاشتند اما آنهایی كه بی نام و نشان بودند انقلابی بودن و وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت كردند.

امام جمعه بجنورد با تاكید بر این كه ۹ دی به عنوان قله عطف استحكام ارزش های اسلامی و انقلابی شناخته می شود تصریح كرد: با حضور حماسی مردم در این جریان فتنه ۸۸، انقلاب ما بار دیگر بیمه شد.

وی با تأکید بر این که باید این جریان و وفاداری ملت به انقلاب، نظام و رهبری به نسل های آینده منتقل شود، تصریح کرد: یوم الله ۹ دی روز میثاق مردم با ولایت و پیمان مجدد با آرمان های شهدا است.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اینكه در طول سال ها مردم با پیوند به رهبری و براساس خداشناسی و توكل یك تحول در زندگی و جامعه خود ایجاد كردند بیان داشت: حضور به هنگام مردم در برابر فتنه ۸۸ باعث شد تا یوم الله ۹ دی به عنوان یك روز تاریخ ساز در كشور مطرح شود.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان گفت: باطن فتنه گران در این روز مشخص شد چراكه این افراد انسان های تحریك شده نبودند بلكه ماموریت ایجاد كودتا برای برانداختن نظام را داشتند اما با غیرت و حركت خودجوش مردم در عمل خود ناكام ماندند.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح كرد: فتنه گران، ایران قبل از انقلاب را می خواستند و دشمنان نیز حساب شده وارد عرصه شدند اما ملت ایران با هوشیاری و حساب شده وارد میدان شده و پاسخ محكمی به شورش آنها دادند.

وی گفت: انقلاب ما ریشه دار، امین، جا افتاده و مقتدر است و تمام دنیا آن را شناخته اند و هیچ گاه با اقدامات عده ای مغرض و فتنه گر آسیب جدی نمی بیند.