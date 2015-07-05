«نشر اکاذیب» اسماعیل امینی در بازار/ «واژه در دست تعمیر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «نشر اکاذیب» شامل اشعار طنز اسماعیل امینی مشتمل بر ۳۴ شعر در قالب های گوناگون و با موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که این شاعر با زبان در ایام مختلف سروده است و دارای نکات آموزنده و جالبی است که خواننده را به تفکر جدی در عین خنده وامی دارد.

در این مجموعه نکات و موضوعات مختلف با زبان عامیانه با چاشنی طنز عرضه شده که برای مثال می توان به این شعر که در کتاب آمده است، اشاره کرد:

خوشا آنان که دلتنگی ندارن

همیشه بر خر دنیا سوارن

سوار پورشه و بنز و پاجیرو

نه بی آر تی سوار می‌شن نه مترو

همونایی که دنیا رو خریدن

بدهکاری و بیکاری ندیدن

اگه اینجا اگه اونجا رئیسن

همیشه یا رئیسن یا... رئیسن

این کتاب با ۸۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.

دومین کتاب طنزی که این ناشر طی این روزها منتشر کرده، «واژه در دست تعمیر!» است که مجموعه ای از اشعار طنز سعید سلیمان پور ارومی، متخلّص به بوالفضول الشعرا را در بر می گیرد.

این مجموعه مشتمل بر ۱۲۰ شعر در قالب های گوناگون با موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. یکی از شعرهای این کتاب به ترتیب زیر است:

به همکاریِّ اربابِ صناعت

برآرم گَرد از جیب جماعت...

صبا نابرده پیغامش به پایان

به ناگه دست و پایم گشت لرزان

سپس احساس کردم سر به سر دشت

به سویم آمد و گِرد سرم گشت!

نشد قسمت که باقی را کنم گوش

که افتادم زپا و رفتم از هوش!

این کتاب با ۲۰۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.