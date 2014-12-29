به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره سراسری شعر انقلاب صبح امروز دوشنبه ۸ دی‌ماه با حضور علی داوودی دبیر این رویداد و علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در تالار اندیشه برگزار شد.

پس از سخنان کوتاه علیرضا قزوه در این نشست، علی داوودی دبیر چهارمین جشنواره شعر انقلاب در تشریح برنامه‌های این دوره از جشنواره گفت: شعر انقلاب امروز جریانی شناخته شده است و در محافل علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای نیازی به تعریف مجدد ندارد. این جریان اعم از همه موضوعاتی است که مرتبط با فرهنگ انقلاب باشد.

داوودی ادامه داد: پس از چهار دهه از انقلاب و گذشت چند نسل هنوز هم ما در آثار جوان‌ترها رد و نشان این فرهنگ را می‌بینیم.

این‌ها نباشند چه کسانی باشند؟

وی در ادامه با اشاره به برخی ابهامات درباره کیفیت برگزاری جشنواره شعر انقلاب درباره حضور چهره‌های تکراری در دوره‌های مختلف این جشنواره گفت: چه ایرادی دارد که شرکت‌کننده‌ها با دوره‌های قبل مشترک باشد؟ اگر این‌ها نباشند چه کسانی باشند؟ چه لزومی دارد هر سال همه چهره‌های جشنواره جدید باشند؟ آیا کسی که یک بار در جشنواره موفق بوده‌است نباید مسیرش را ادامه دهد؟

دبیر چهارمین جشنواره شعر انقلاب افزود: اینکه چهره‌ای مدتی در چند جشنواره مختلف درخشیده‌ است حالا در جشنواره شعر انقلاب هم حضور دارد، این نشان‌دهنده اعتبار جشنواره است. فصل ظهور و بروز فعالیت‌های یک شاعر همین جشنواره‌ها است و طبیعی است اگر شاعری در جایی بوده کماکان مسیرش را ادامه دهد.

داوودی در ادامه با اشاره به ابهام و ایراد برخی افراد در باره بودجه برگزاری جشنواره و مبالغ جوایز تصریح کرد: مگر کل هزینه‌های رد و بدل شده در فرآیند برگزاری تمام جشنواره‌های ادبی ما چقدر است؟ آیا به اندازه پول کفش و لباس بازیکنان فلان تیم ورزشی می‌شود؟ درصورتی که باید بیشتر به فرهنگ توجه داشته باشیم.

مشکل جشنواره‌ها بودجه حمایتی نیست

وی افزود: برخی فکر می‌کنند بودجه‌های حمایتی مشکل جشنواره‌ها هستند در صورتی که اینگونه نیست و باید این حمایت‌ها استمرار داشته باشد. آنچه محل ایراد است نگاه مادی به عرصه فرهنگ است.

داوودی با اشاره به فرآیند انتخاب آثار برتر جشنواره افزود: کلیه‌ آثار در ۷ مرحله توسط ۷ داور قضاوت و داوری شده‌اند و از آنجا که شعر ظرفیت‌ها و عناصر مختلفی دارد و هر شاعر در بخشی از این‌ها توانمندی دارد، طبیعتاً رتبه‌بندی جشنواره‌ای خیلی نمی‌تواند ملاک دقیقی باشد. متأسفانه سیستم رتبه‌بندی این مشکل اساسی را دارد و ان شاءلله بتوانیم در دوره‌های بعد جشنواره را در قالب گردهمایی و همایش برگزار کنیم تا از همه شرکت‌کنندگان تجلیل و تقدیر به عمل بیاید.

دبیر چهارمین جشنواره شعر انقلاب در ادامه با اشاره به برگزار جشنواره در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: باید به استان‌های دیگر می‌رفتیم چراکه تهران از نظر برگزاری برنامه‌های فرهنگی کاملاً اشباع شده‌است. به خصوص که در این مورد خاص استان سیستان بر گردن شعر و ادب ایران حق دارد. به همین دلیل در هفته وحدت و همز‌مان با میلاد پیامبر اسلام(ص) این دوره از جشنواره در این استان برگزار می‌شود.

داوودی برگزاری شب شعر، کارگاه تخصصی و تقدیر از «عباس باقری» به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه شعر و ادب انقلاب را از برنامه های این دوره از جشنواره دانست و گفت: در این دوره از دو شاعر بومی یکی سیستانی و دیگری بلوچ تقدیر خواهد شد.

ترکیب آماری آثار جشنواره چهارم

وی با اشاره به ترکیب آماری جشنواره امسال گفت: در این دوره ۵۷۵ اثر از ۱۷۱ شاعر به دبیرخانه رسیده‌است که از این میان ۷۵ مجموعه شعر شامل ۴۱ مجموعه شعر سنتی و ۴۲ مجموعه شعر نیمایی و نیز ۴۶۹ تک اثر شامل ۲۸۴ شعر سنتی و ۱۸۵ اثر نیمایی بوده است.

داوودی ۲۳ پژوهش شامل ۱۵ مقاله و ۸ کتاب را هم از دیگر آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره چهارم دانست که با ۸ اثر بومی مجموع ۵۷۵ اثر را کامل می‌کند.

به گفته داوودی در این دوره ۵۷ شاعر زن و ۱۱۴ شاعر مرد ترکیب شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد که آثارشان در ۶ بخش داوری شده و با معرفی ۳ اثر در هر بخش جشنواره امسال ۱۸ برگزیده خواهد داشت.