اجرای ۱۰۰ برنامه به مناسبت بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس هاشمی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: به مناسبت روز ملی بصیرت و تجدید میثاق با ولایت، ۵۰ مراسم و همایش با حضور اقشار مردم بصیر و ولایتمدار در نقاط مختلف استان با دعوت از سخنرانان برجسته کشوری و استانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت این روز در اراک دوشنبه هشتم دی ماه با سخنرانی آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و حضور جمعی از مسئولین ارشد استانی و اقشار مردم برگزار می شود.

تشکیل هفت کمیته استان و ۱۲ کمیته شهرستانی ستاد نهم دی

رییس ستاد حماسه نهم دی استان مرکزی با بیان اینکه برای برنامه منسجم و به هنگام گرامیداشت حماسه نهم دی، هفت کمیته استان و ۱۲ ستاد شهرستانی تشکیل شده است، اضافه کرد: برپايی ۳۰ مسابقه فرهنگی ورزشی با نام جام ولايت در سطح استان، شب شعر ميثاق با ولايت با حضور شعرای برجسته استانی، برگزاری نمايشگاه و مسابقات عكس، نقاشی، خوشنويسی، وبلاگ نويسی در سطح پايگاه های مقاومت بسيج، نواختن زنگ بصیرت در مدارس، تهيه و پخش سلسله نشست های سياسی عقیدتی با هدف تبيين جايگاه حماسه نهم دی از طريق صدا و سيمای استان از برنامه های این روز است.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به اعزام مبلغین به مناطق شهری و روستايی استان و بازگويی و تبيين حماسه نهم دی، افزود: برگزاری گفتمان های دينی با موضوع علل و ريشه ظهور فتنه و مقابله با آن در سطح مساجد و كانون های فرهنگی هنری استان و ۱۰جلسه هم انديشی و كرسی آزاد انديشی در سطح مراكز علمی و آموزش عالی از دیگر برنامه های این روز است.

وی از اقشار مردم بصیر و ولایتمدار استان مرکزی برای گرامیداشت روز ملی بصیرت و میثاق با ولایت و شرکت در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی دعوت کرد و گفت: نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در هشت ماه جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در جهت نمایش اتحاد و انسجام ملت بزرگ ما حول محور ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

رییس ستاد حماسه نهم دی استان مرکزی با تاکید بر حضور بارز و فعال جوانان و نوجوانان به عنوان نمایندگان نسل سوم انقلاب اسلامی در خلق حماسه نهم دی، تصریح کرد: این امر بیانگر این است که در دهه چهارم از حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در مقابله با جنگ نرم و چالش‌های پیچیده دشمنان قسم‌ خورده، جمهوری اسلامی ایران از سرمایه های عظیم اجتماعی و پایگاه های رفیع مردمی برگرفته از همان شور و حرارت و احساس هشت سال جنگ تحمیلی و سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار است.