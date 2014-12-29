  1. استانها
  2. مرکزی
۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

حجت الاسلام هاشمی خبر داد؛

اجرای ۱۰۰ برنامه به مناسبت بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان مرکزی

اجرای ۱۰۰ برنامه به مناسبت بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان مرکزی

اراک-رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: نهم دیماه مظهر بصیرت و اوج نمایش همبستگی ملی در دفاع از حریم ولایت است که با اجرای 100 برنامه در استان مرکزی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس هاشمی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: به مناسبت روز ملی بصیرت و تجدید میثاق با ولایت، ۵۰ مراسم و همایش با حضور اقشار مردم بصیر و ولایتمدار در نقاط مختلف استان با دعوت از سخنرانان برجسته کشوری و استانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت این روز در اراک دوشنبه هشتم دی ماه با سخنرانی آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و حضور جمعی از مسئولین ارشد استانی و اقشار مردم برگزار می شود.

تشکیل هفت کمیته استان و ۱۲ کمیته شهرستانی ستاد نهم دی

رییس ستاد حماسه نهم دی استان مرکزی با بیان اینکه برای برنامه منسجم و به هنگام گرامیداشت حماسه نهم دی، هفت کمیته استان و ۱۲ ستاد شهرستانی تشکیل شده است، اضافه کرد: برپايی ۳۰ مسابقه فرهنگی ورزشی با نام جام ولايت در سطح استان، شب شعر ميثاق با ولايت با حضور شعرای برجسته استانی، برگزاری نمايشگاه و مسابقات عكس، نقاشی، خوشنويسی، وبلاگ نويسی در سطح پايگاه های مقاومت بسيج، نواختن زنگ بصیرت در مدارس، تهيه و پخش سلسله نشست های سياسی عقیدتی با هدف تبيين جايگاه حماسه نهم دی از طريق صدا و سيمای استان از برنامه های این روز است.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به اعزام مبلغین به مناطق شهری و روستايی استان و بازگويی و تبيين حماسه نهم دی، افزود: برگزاری گفتمان های دينی با موضوع علل و ريشه ظهور فتنه و مقابله با آن در سطح مساجد و كانون های فرهنگی هنری استان و ۱۰جلسه هم انديشی و كرسی آزاد انديشی در سطح مراكز علمی و آموزش عالی از دیگر برنامه های این روز است.

نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در هشت ماه جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در جهت نمایش اتحاد و انسجام ملت بزرگ ما حول محور ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی است

وی از اقشار مردم بصیر و ولایتمدار استان مرکزی برای گرامیداشت روز ملی بصیرت و میثاق با ولایت و شرکت در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی دعوت کرد و گفت: نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در هشت ماه جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در جهت نمایش اتحاد و انسجام ملت بزرگ ما حول محور ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

رییس ستاد حماسه نهم دی استان مرکزی با تاکید بر حضور بارز و فعال جوانان و نوجوانان به عنوان نمایندگان نسل سوم انقلاب اسلامی در خلق حماسه نهم دی، تصریح کرد: این امر بیانگر این است که در دهه چهارم از حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در مقابله با جنگ نرم و چالش‌های پیچیده دشمنان قسم‌ خورده، جمهوری اسلامی ایران از سرمایه های عظیم اجتماعی و پایگاه های رفیع مردمی برگرفته از همان شور و حرارت و احساس هشت سال جنگ تحمیلی و سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار است.

کد مطلب 2451703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها