حضرتی: مردم پای کار ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با بیان اینکه از هفته دولت سال گذشته تاکنون، دولت یک سال سخت و پر تنش را پشت سر گذاشت، اظهارکرد: در این سال شاهد تحمیل دومین جنگ ازسوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم. رهبری عزیز، فرماندهان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرای دفاع و اطلاعات ما و صدها نفر از مردم و غیرنظامیان ازجمله دانش آموزان مظلوم در میناب و... به دست شقی ترین افراد و دشمنان ما به شهادت رسیدند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه در عین حال طی این یک سال شاهد صحنه‌های مهم، بزرگ و اثرگذاری بودیم، اظهارکرد: این صحنه‌ها از همراهی دولت و مردم با یکدیگر و همچنین همگرایی قوا رقم خورد. در طول یک سال اخیر و به خصوص در ایام جنگ ۴۰ روزه و حملات پس از آن، تمام اجزای دولت چهاردهم جانانه پای کار ایران ایستادند.

حضرتی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی، بازسازی‌ها، تردد و ... از سوی دولت در اولویت قرارداشت، گفت: همچنین از بروز هرگونه مشکل در تامین دارو، سوخت و مایحتاج مردم جلوگیری شد و دولت اجازه نداد هیچ مشکلی در زندگی جاری مردم ایجاد شود. در واقع دولت پای کار مردم بود و ازسوی دیگر مردم نیز پای کار ایران بودند.

وی با اشاره به نقش مردم در حمایت از کشور گفت: اگر کالاهای اساسی به موقع به دست مردم رسید دلیلش رانندگانی بودند که پای کار مردم ایستادند، پیمانکاران با وجود بدهی ها و مطالباتی داشتند پای کار ایران ایستاد تا پل‌ها و مسیرها به موقع و حتی زودتر از موعد بازسازی شود، دکل‌بان برق ما زخمی شد تا کارش را تمام کرد. کارمند پتروشیمی پای کار ماند و در زیر بمباران به خانه نرفت. پرسنل جایگاه سوخت علیرغم تهدیدات دشمن در محل کار خود حاضر شدند و ... هزاران مورد از این جانفشانی‌ها وجود دارد که مردم و دولت پای کاریکدیگر ایستادند و تحت تمهیداتی که دولت اتخاذ کرده بود دست در دست هم اجازه ندادند مشکلی در این ایام برای کشور ایجاد شود. بیان تمام این جانفشانی‌ها را قطعا تا سال‌ها وسال‌ها می‌توان گفت.

شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» به عنوان شعار هفته دولت انتخاب شده است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره شعار امسال هفته دولت نیز گفت: امسال شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» به عنوان شعار هفته دولت انتخاب شده است. همچنین تبلیغات محیطی و بخش‌های دیگری را نیز با شعار مردم پای کار ایران، انجام داده‌ایم؛ چراکه مردم شریف ایران، قهرمانان حقیقی هستند.

حضرتی با بیان اینکه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و اهالی رسانه نیز دفاع و سازندگی کشور را روایت کنند، گفت: از تمامی اهالی رسانه می‌خواهیم که آنچه در دفاع از ایران و سازندگی ایران رخ داد را روایت کنند. این یک مقطع تاریخی مهم در کشور ماست و بدون شک روایت صحیح و جامع خبرنگاران و تسهیل روایتگری ازسوی روابط عمومی‌ها مساله بسیار مهمی در ثبت تاریخی این ایام است.