فیلمساز باید حرفی را بزند که دنیا به آن نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوران درخشنده داور بخش داستانی ششمین جشنواره بین المللی فیلم های دانشجویی دانشگاه صدا و سیما درباره سطح کیفی آثار شرکت کرده در این جشنواره گفت: فیلم های دانشجویی از لحاظ کیفی سطوح متفاوتی دارند. بعضی از فیلمسازان از شناخت زبان سینمایی و فهم چگونگی استفاده از ابزار سینمایی دورند و برخی هم به دلیل علاقه زیادشان به این مدیوم هنری توانسته اند تا حد زیادی به زبان سینمایی نزدیک شوند و آثار ارزنده ای بسازند.

وی در پاسخ به این که وجود جشنواره های فیلم کوتاه متعدد با موضوعات و گرایش های مختلف برای فیلمسازان جوان کشور را تا چه میزان مفید ارزیابی می کند، بیان کرد: این که هر ارگان، نهاد و سازمان هنری برای خود جشنواره ای برگزار می کند، می‌تواند اتفاق خوبی باشد. زیرا موجب افزایش تعداد تولیدات فیلم کوتاه می شود و انتخاب یک موضوع و نگاهی خاص می تواند چارچوبی برای فیلمساز ایجاد کند که فیلمساز بتواند در آن دست به خلاقیت بزند اما در مجموع این جشنواره ی فیلم کوتاه تهران است که تمامی فیلم های کوتاه با هر موضوع و نوع نگاهی می توانند در آن شرکت کنند و در آنجا مشخص می شود چه فیلمسازی به ساختار و نوع نگاهی توانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند و پیام خود را منتقل کند.



درخشنده درباره راهکارهایی که برای فعال شدن تولیدات سینمایی استان ها کارآمد به نظر می رسد، پیشنهاد داد: این که دانشجویان و فیلمسازان جوان در شهرستان های خود شروع به ساخت فیلم کوتاه کنند می تواند نقش موثری را در فعال‌سازی سینمای استان های مختلف کشور ایفا کند. استان های کشور ما فرهنگ و آداب و سنن غنی خود را دارند.

این کارگردان سینما ادامه داد: همچنین جاذبه های طبیعی بکری دارند که فیلمسازان جوان ما می توانند از آنها برای ساخت فیلم های خود بهره ببرند. البته این جوانان باید حمایت شوند و این خود یکی از اهداف جشنواره فیلم دانشجویی است.



وی رسالت صدا و سیما در زمینه ایجاد ارتباط بین فیلم کوتاه و مخاطب عام نمایش فیلم کوتاه در اغلب شبکه های تلویزیونی دانست و ادامه داد: این روند در سراسر جهان مرسوم است که فیلم های کوتاه از شبکه های تلویزیونی پخش می شوند. فیلم کوتاه به دلیل زمان اندکش می تواند نقش یک میان برنامه بسیار مفید را از لحاظ فرهنگی در رسانه ملی ایفا کند. همچنین می تواند به رشد فکری و علمی مخاطب کمک کند و سلیقه هنری او را ارتقا دهد.

کارگردان فیلم «هیس دخترها فریاد نمی زنند» با ارزیابی فضای گپ و گفت بین فیلمسازان حرفه ای و دانشجویان ابراز کرد: دانشگاه ها باید چنین فضاهای گفتمانی را ایجاد کنند. فضایی که در آن فیلمسازان ما بتوانند هرچه بهتر با جوانان ارتباط برقرار کنند. متاسفانه امروزه کمتر این گونه محیط ها ایجاد می شود و همین باعث شده که دانشجویان و جوانان ما آن گونه که باید، با نگاه و سبک و سیاق کارگردانان آشنا نباشند.

درخشنده مهم ترین ضعف سینمای کوتاه را در حال حاضر نبود عشق به این عرصه دانست و گفت: نبود عشق به سینما و فیلمسازی معضل اصلی سینمای کوتاه است. فیلمساز باید عاشق کار خود باشد. او باید دغدغه ای که تمام وجودش را فراگرفته به فیلم تبدیل کند. حرفی که دنیای امروز به آن محتاج است.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم های دانشجویی هفتم تا دهم دی ماه در پردیس سینمایی ملت و دانشگاه صداوسیما به طور همزمان در حال برگزاری است. این جشنواره از ساعت 9 تا 18 میزبان علاقمندان است.