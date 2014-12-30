9 دی تجلی اقتدار ملی و غیرت دینی ایران است

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در آستانه فرا رسیدن روز 9 دی ضمن گرامیداشت این روز بزرگ عنوان كرد: همانگونه ک رهبر فرزانه نیز بیان فرمودند مردم عزیز ما در روز نهم دی ماه آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد و با حضور میلیونی خویش نمایشی از اوج هوشیاری، اعتماد و اعتقاد به نظام مقدس اسلامی و انقلاب و آرمانهای والایش به روئیت جهانیان در آوردند.

وي ادامه داد: راهپیمائی و حضور خود جوش و پرشور ملت ایران در دفاع از هویت نظام مقدس اسلامی ایران و حریم ولایت فقیه دارای پیام های مهمی برای دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی بود که مهمترین این پیام ها را می توان در واهی بودن خیال و باور فاصله ملت و نظام دانست.

این عضو کمیسیون انرژی اظهار كرد: پیام دوم این حماسه تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و تجلی اقتدار و غیرت دینی ملت ایران بود.

نماینده شادگان در تبین این حماسه به بعد حضور پررنگ نسل سوم در تجمع میلیونی مردم اشاره كرد و آن را به عنوان پشتوانه ای قابل اتکا دانست که بسیاری از خواص بی بصیرت همواره بر خلاف این حقیقت تاکید می کردند.

تمیمی افزود: 9 دی نماد عزت، اسقلال و روز بصیرت و میثاق با ولایت بود و در این روز تاریخی و ماندگار ملت هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی ضمن بیعت مجدد با آرمانهای حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بر حفظ اصول و اهداف و آرمانهای الهی نظام تاکید کردند.

وي در پایان اظهار كرد: با اشاره به هدایت ها و تدابیر رهبری که از بارزترین ویژگی های این حادثه عظیم بود بر لزوم پرهیز از سطحی نگری وعدم غلبه جنبه شعاری بر محتوا و فحوای کلام و حرف عمیق مردم تاکید کرد.