نمایش فیلم های «هنر و تجربه» در شیراز مشروط به وجود سینمای متناسب است

بهروز مرامی در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب، بیان کرد: با توجه به اجرای این برنامه در شهرهای مشهد و اصفهان در کنار تهران به دنبال این هستیم این برنامه در شیراز نیز اجرایی شود.

وی با اعلام اینکه برای نمایش فیلم های «هنر و تجربه» در تهران یک سینما اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در قالب این برنامه چون نمایش آثار مخاطب خاص نیاز به استمرار دارد باید سالن سینما به صورت دائمی در اختیار این برنامه قرار گیرد.

رئیس امور سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس یادآور شد: در مشهد سینما هویزه که پردیس سینمایی است با مشارکت موسسه سینماشهر به این برنامه اختصاص یافته و در اصفهان نیز یکی از سینماهای زیرمجموعه حوزه هنری در این کار مشارکت دارد، از این رو بدین خاطر که در شیراز هنوز پردیس سینمایی وجود ندارد مذاکراتی با حوزه هنری فارس انجام گرفته تا یکی از سینماهای این مجموعه به برنامه سینمایی «هنر و تجربه» اختصاص داده شود.

مرامی تاکید کرد: باید سینمایی به این کار اختصاص یابد که بتواند در طول سال در اختیار این برنامه قرار داشته باشد چراکه روزی 3 نوبت نمایش فیلم در آن انجام می گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که سینما پیام یا سینما شیراز به مجموعه سینماهای هنر و تجربه بپیوندد.

مرامی درباره ی این برنامه، بیان کرد: در جریان برنامه های "هنر و تجربه" آثار سینماگران فیلم اول یا دومی با مخاطب خاص به اکران در می آید.

برگزاری جشنواره فیلم فجر در شیراز در تنگنای هزینه ها

دبیر اجرایی چند دوره جشنواره فیلم فجر شیراز همچنین از تلاش های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره فیلم فجر در شیراز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در ابتدای سال جاری دبیر این جشنواره اعلام کرد که از نمایش فیلم های جشنواره در شهرستان ها توسط دبیرخانه این جشنواره در تهران اقدامی صورت نخواهد گرفت، از این رو صحبت هایی با اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران شده تا با تامین هزینه ها توسط استان امکان برگزاری جشنواره در شیراز مانند سال های گذشته میسر شود.

مرامی موضوع اساسی این جشنواره در شیراز را تامین هزینه های آن دانست و افزود: انتظار می رود مانند دوره های گذشته که استانداری هزینه های جشنواره را تامین می کرد امسال نیز این امکان فراهم شود. چراکه باید اقدامی استانی صورت گیرد تا فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به تنهایی در تنگنای هزینه های این جشنواره ملی و بین المللی قرار نگیرد.