نصرالله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم نهم دیماه همزمان با دیگر نقاط کشور، با حضور گسترده و پرشور مردم در شهر بوشهر و دیگر نقاط استان برگزار شد و مردم بار دیگر حضور خود در صحنه‌های حمایت از نظام را به رخ جهانیان کشاندند.

وی ادامه داد: ازدحام جمعیت در این مراسم به گونه‌ای بود که با تکمیل ظرفیت مصلی بوشهر، مسئولان برگزاری برنامه بارها از مردم خواستند تا صفوف خود را فشرده‌تر کنند تا جای برای حضور بقیه نیز باز شود.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به سخنرانی آیت‌الله صدیقی در این مراسم، بیان داشت: اجرای گروه تواشیح توسط گروه دهکده قرآنی استان بوشهر از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

مردم بوشهر در این مراسم شعارهایی همچون «مرگ بر فتنه‌گر»، «رهبری ملت ما الهی است، راه بدون رهبری گمراهی است»، «ما ذوالفقار حیدریم، فدائیان رهبریم»، «خامنه‌ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است»، «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» را سر دادند.

از دیگر شعارها می‌توان به «خواص بی‌بصیرت، مایه ننگ ملت»، «مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل»، «رهبر اگر فرمان دهد جان را نثارش می‌کنم»، «حسین حسین شعار ما است، شهادت افتخار ما است» اشاره کرد.

شعارهای دیگر مردم بوشهر در این مراسم عابرت بود از «خونی که در رگ ما است هدیه به رهبر ما است»، «ولایت فقیه اصل دین است، محور اتحاد مسلمین است»، «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، «رهبر اگر فرمان دهد جان را نثارش می‌کنم».