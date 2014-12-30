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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دستور ویژه روحانی به دو وزیر / تدوین طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی

دستور ویژه روحانی به دو وزیر / تدوین طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تدوین طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی با همکاری دو وزارتخانه بهداشت و جهاد کشاورزی، گفت: اجرای این طرح از سال 94 آغاز می‌شود.

یحیی ابطالی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در خرداد ماه سال‌جاری بر حسب دستور ریاست جمهوری به دو وزیر بهداشت و جهاد کشاوزی، موضوع ارتقای سلامت محصولات کشاوزی مطرح شد و از آن زمان دو وزات‌خانه با کار مشترک و مداوم طرحی را در قالب طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی تدوین کردند.

وی با بیان اینکه طرح مذکور شامل 10 گروه محصولی از جمله برنج، مرکبات، سبزی، صیفی، سیب، دانه‌دارها و غیره است، گفت: ما پیشنهاد کردیم طرح پایلوت این کار در مورد گوجه‌فرنگی در 4 استان جنوبی کشور از جمله بوشهر، جنوب کرمان و بندرعباس انجام شود تا نقاط ضعف‌مان برای اجرای طرح بزرگ 10 گروه محصولی مشخص گردد و منتظر بودیم که طرح پایش گوجه فرنگی در اواخر شهریور و اوایل مهرماه به ما ابلاغ  و برای تمامی گوجه‌کاران جنوبی انجام شود که متاسفانه تاکنون خبری از آن نشده است.

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار امیدواری کرد: طرح بزرگ ارتقا سلامت محصولات کشاورزی با پیگیری دو وزیر مربوطه اجرایی گردد و با ایجاد زمینه مناسب این طرح از سال 94 با کشت بهاره آغاز شود.

ابطالی با بیان اینکه در این طرح سازمان حفظ نباتات مباحث مبوط به کد 16 رقمی تولید محصول سالم، به کارگیری شبکه مراقبت و پیش آگاهی و بحث استفاده از روش‌های غیرشیمیایی را پیگیری می‌کند، اضافه کرد: این طرح بزرگ  برای 10 گروه محصولی و مجموع دستگاه‌های مرتبط با آن نیاز به حدود 70 میلیارد تومان اعتبار دارد، ضمن اینکه طرح پایش گوجه فرنگی نیز نیاز به 5 میلیاد تومان اعتبار داشت که تاکنون چیزی در این مورد به ما ابلاغ نشده است.

کد مطلب 2452435

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