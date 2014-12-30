شهيد تقوي نمونه يك انسان متقي بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سيد محمد علي موسوی جزایری صبح امروز در مراسم تشييع پیکر پاک شهید حاج سید حمید تقوی در اهواز اظهار کرد: شهید تقوی نمونه یک انسان متقی و با اخلاص بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس شجاعت و رشادت های بسیاری داشت.

وی ادامه داد: خواسته شهید تقوی شهادت بود هر چند که با توانایی های خود می توانست به اسلام خدمت کند اما به حق خود که همان شهادت بود رسید و شان و شخصیت شهید تقوی به گونه ای بود که اقتضا می کرد در راه خدا به شهادت برسد.

نماینده ولی فقیه در اهواز با بیان اینکه ما باید در راه خدا سرمایه ‌گذاری کرده و عزیزانمان را در این راه بدهیم عنوان کرد: از شهادت شهیدی همچون حمید تقوی که فرزند شهید بوده است، نگران نیستم و در اين راستا انالله و اناالیه راجعون و رضاً به رضائك بهترين جمله اي است كه مي توان ادا كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشیع اين شهيد صبح امروز با حضور مسئولان استانی و کشوری حجت ‌الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی مشاور عالی ولی‌ فقیه در سپاه پاسداران ایران اسلامی، آیات عظام عباس کعبی و محسن حیدری، سید علی شفیعی، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، حجت‌ السلام و المسلمین سید محسن شفیعی رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ‌های خوزستان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان، سپاه حضرت ولی ‌عصر(عج) خوزستان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، طلاب و حضور گسترده مردم برگزار شد.

سردار قاسم سلیمانی نيز برای شرکت در مراسم تشییع سردار شهید حمید تقوی در اهواز حضور پیدا کرد.

سردار حمید تقوی یکی از فرزندان منطقه کوت عبدالله اهواز و روستای ابودبس است که در درگیری های منطقه بلد در استان صلاح الدین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این سردار بزرگ که وظیفه مستشاری در سامرای عراق را بر عهده داشت در درگیری با تروریستهای تکفیری داعش به شهادت رسید. شهید تقوی از فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس بود که پدر و برادر گرانقدر وی نیز در دوران جنگ تحمیلی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.