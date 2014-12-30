به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر ابوذر ابراهيمي‌تركمان، صبح امروز، 9 دي‌ماه، در افتتاحيه گفت‌وگوي اسلام و بوديسم با عنوان «همكاري مسلمانان و بوداييان‌ براي مقابله با خشونت و افراط‌گرايي» در محل اين سازمان گفت: ما مسلمانان معتقديم كه كمال خالص و بدون قيد از آن خداوند است و ميزان دوري و نزديكي هر انساني به خداوند به اندازه قيدهايي است كه در خود به وجود آورده، است.

وي ادامه داد: هرچه انسان بتواند از قيدهايي كه او را احاطه كرده‌اند، مانند كشش‌هاي نفساني رهايي يابد به همان ميزان مي‌تواند به كمال مطلق نزديك شود.

ابراهيمي‌تركمان يكي از موانع ديدن حقيقت را خود بزرگ بيني دانست و افزود: اين خود را ديدن ممكن است تا به آنجا پيش رود كه انسان ديگر هيچ حقيقتي را نبيند؛ از اين رو اسلام ما را به عبوديت فرا مي‌خواند تا خود را وابسته به خداوند بدانيم و براي خود موجوديت مستقلي قائل نشويم و عبوديت اين است كه عبد خودش را در مقام عبوديت فرض كند و در برابر خداوند خضوعي از آن گونه كه خود را از ياد برد، بنمايد.

پرهيز از آزار ديگران از اصول حقيقت والا در بوديسم

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با اشاره به جنايت‌هاي گروه‌هاي تكفيري، اظهار كرد: متأسفانه، امروز گروه‌هاي افراطي مانند گروه‌هاي تكفيري به جاي آنكه خود را نبينند، خدا را نمي‌بينند و از اين نيز فراتر رفته و خود را به جاي خدا مي‌نشانند؛ همچنين به جاي رفتارهايي كه سزاوار بندگي است، رفتارهاي خداي‌گونه از خود بروز مي‌دهند و در نهايت هر گونه خشونتي را روا مي‌دارند.

ابراهيمي‌تركمان افزود: در اصل سوم از اصول چهارگانه «حقيقت والا در بوديسم» به ريشه‌كن كردن ميل و هوس به عنوان راه پايان دادن به تمام رنج‌ها و تألمات توجه شده است.

عضو شوراي انقلاب فرهنگي ضمن بيان مطلب فوق، گفت: در راه چهارم از راه‌هاي هشت گانه روش ريشه‌كن كردن ميل و هوس كه از اين راه‌ها به هشت منزلت والا ياد مي‌شود، بر كردار درست تكيه و پرهيز از آزار ديگران و سلب حق حيات و سلامت و آبروي انسان‌ها را منع كرده است.

ضرورت همكاري بوديسم و اسلام براي مقابله با خشونت و افراط گرايي

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با تأكيد بر لزوم مقابله با افراط گرايي، بيان كرد: اين نقطه همان نقطه مشترك انديشه اسلامي و بوديسم است و دقيقا راه همكاري بوديسم و اسلام براي مقابله با خشونت و افراط گرايي از همين نقطه عبور مي‌كند.

وي افزود: نقطه‌اي كه انسان از ميل و هوس خود بگذرد و از خود خداپنداري عقب بنشيند و خود را در عالم هستي، موجودي چون ساير موجودات فرض كند كه تنها برتري‌اش بر ساير موجودات در خرد و توانايي ترك هوي و هوس او است.

ابراهيمي‌تركمان در رابطه با چرايي عدم درك مفاهيم و ارزش‌هاي والاي بشري، اظهار كرد: امروزه در تمام خشونت‌هايي كه عليه بشريت انجام مي‌شود رد پاي نابخردي در درك مفاهيم و ارزش‌هاي والاي بشري و نيز اسارت در بند هوي و هوس ديده مي‌شود، تا جايي كه انسان به دليل نابخردي حق سلب جان ديگري را براي خود قائل مي‌شود.

وي در ادامه گفت: نمونه چنين رفتاري را در گروه بي ريشه داعش مي‌بينيم كه اكنون با رفتارهاي دور از داير انسانيت، در انديشه به كرسي نشاندن باورهاي بي ريشه خود از طريق غلبه نابخردانه بر هم‌نوعان و هم‌كيشان است.

تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز از خشونت

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تنها راه مقابله با چنين پديده‌هاي شوم در جهان را رها ساختن خود از بند اسارت كج‌انديشي و هوس‌هاي برتري جويانه عنوان و مطرح كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره، بر پرهيز از خشونت تأكيد دارند و طرحي كه دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران در مجمع عمومي سازمان ملل با عنوان «WAVE»، يعني جهان عليه خشونت و افراطي گرايي مطرح نموده و به تصويب رسيد نيز در جهت گسترش اين انديشه است.

وي با اذعان اين نكته مهم كه دين اسلام همچون آيين بودا، همواره بر صلح و دوستي و همچنين مدارا و همزيستي مسالمت‌آميز انساني تأكيد دارد، گفت: خشونت‌هايي كه امروز در سطح جهان به نام دين رواج دارد، هيچگاه پايه و اساس ديني ندارد و اگر گروهي بر پايه كج انديشي خود به نام دين شمشيرهاي تيز خود را از سوي دشمني با جهالت و نابخردي به سمت هم‌نوعان و هم‌كيشان خود نشان رفته‌اند، ابتدا ريشه در جهالت ديني دارد، سپس ريشه‌هاي آن را بايد در برنامه‌هاي بلند مدّت برخي از جريان‌هايي كه سود خود را در اين خشونت‌ها مي‌دانند، جست و جو كرد.

ابراهيمي‌تركمان افزود: خشونت‌هايي كه اخيراً در منطقه زيست مسلمانان و بودايي‌ها بالاخص در ميانمار رُخ داده، مايه نگراني همه كساني است كه به رستگاري و سعادت انسان در مفهوم وسيع مي‌انديشند و اميد است كه اين ديدارها بتواند همچون گذشته روح مدارا و همزيستي را بين مسلمانان و بودايي‌ها گسترش دهد.

وي در پايان يادآور شد: اميدوارم تا اين دوره از گفت‌وگوها بتواند به راهكارهاي منطقي براي همكاري در جهت گسترش صلح نائل آيد.

گفت‌وگوي چندجانبه اسلام و بوديسم تا فردا ادامه دارد

گفت‌وگوي چندجانبه اسلام و بوديسم، در پي درگيري‌هاي قومي در سال‌هاي اخير و كشتار بيرحمانه جمعي از مسلمانان بي‌گناه ميانمار توسط يك گروه افراطي از بودايي‌هاي آن كشور، با تلاش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و با حضور رهبران و انديشمندان عالي رتبه بودايي از كشورهاي سريلانكا، ميانمار و تايلند و نيز انديشمندان مسلمان از ايران‌، با عنوان «همكاري مسلمانان و بوداييان‌ براي مقابله با خشونت و افراط‌گرايي» روزهاي 9 و 10 دي‌ در تهران و قم برگزار مي‌شود.

انديشمندان بودايي و مسلمان در اين دور از گفت‌وگو، مقالات خود را درباره موضوعات «نقش رهبران اديان در توسعه ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي» «همكاري مسلمانان و بوداييان؛ چالش‌ها و راهكارها» «توصيه اسلام و بوديسم به اعتدال و دوري از خشونت و افراط‌گرايي» ارايه خواهند داد.