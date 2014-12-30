رئیس آکادمی بودیسم: ادیان منبعی برای ایجاد مشتركات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آشین نیانسسارا، رئیس آكادمی مطالعات بینالمللی بودیسم در میانمار صبح امروز ۹ دیماه در نشست گفتوگوی اسلام و بودیسم با عنوان «همكاری مسلمانان و بوداییان برای مقابله با خشونت و افراطگرایی» با تأكید بر لزوم بهرهگیری از صلح و دوستی در روابط انسانی، گفت: هنگامیكه خودسازی را درونی كنیم، میتوان حقیقت را درك كرد كه این مهم مستلزم رجوع به ذهن و قلبمان است.
نیانسسارا با اشاره به وجود احساسات متفاوت در رفتار انسانها، اظهار كرد: لازم است تا از شیوهای كارآمد برای رفتار مسالمت آمیز برای خود استفاده كنیم؛ بدین دلیل كه اگر احساسات مطلوب یا نامطلوب باشند، میتوان فعالیتهای فیزیكی خود را از طریق تمركز درونی جهت دهیم.
ادیان منبعی برای ایجاد مشتركات هستند
رئیس آكادمی مطالعات بینالمللی بودیسم در میانمار در ادامه بیان كرد: با استفاده از ایجاد تمركز درونی، میتوان احساسات منفی را در ذهن خود پاك و زمینه لازم برای مثبت فكر كردن را ایجاد كنیم.
وی با بیان این كه افكار مثبت تأثیر بسزایی بر جلوگیری از خشونتها به دنبال دارد، افزود: ذهن مثبت میتواند از خشونت جلوگیری كند، در واقع با هر دینی كه داریم میتوانیم به دنبال صلح باشیم زیرا ادیان منبعی برای ایجاد مشتركات هستند.
نیانسسارا با تأكید بر اینكه جامعه صلح آمیز از رفتار مثبت افراد نشأت میگیرد، گفت: عدم رضایت، موافقت، مجادله و یا حتّی خشونتها نتیجه مطلوب یا نا مطلوبی بر اذهان و رفتار افراد به دنبال دارد كه میتواند نوعی آلودگی معنوی را در پیداشته باشد؛ در واقع باید سعی شود كه فضای جامعه خود را حفظ كنیم و از درگیریها و خشونتها جلوگیری كنیم.
رئیس آكادمی مطالعات بینالمللی بودیسم در میانمار افزود: لازم است تا رهبران هر ادیان به دنبال محكوم كردن حركات خشونت آمیز و افراطی گریها باشند و همواره پیروان خویش را به صلح و ثبات و همزیستی مسالمت آمیز دعوت كنند.
وی با اشاره به ضرورت تعریف صحیح از دین، بیان كرد: تعریف صحیح از دین میتواند از خشونتها جلوگیری كند، همچنین برای متحّد شدن در اجرایاین فرآیند، سعی شود تا دیگر، ادیان به خاطر نوع دینشان محكوم نشوند.
نیانسسارا در سخنان پایانی خود، اظهار كرد: بنابراین باید به دنبال حقیقت باشیم و برای درك از حقیقت به نقطهای برسیم كه هدف مشترك ما است.
گفتنی است در پی درگیریهای قومی در سالهای اخیر و كشتار بیرحمانه جمعیاز مسلمانان بیگناه میانمار توسط یك گروه افراطی از بوداییهای آن كشور، با تلاش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفتوگوی چندجانبه اسلام و بودیسم با عنوان «همكاری مسلمانان و بوداییان برای مقابله با خشونت و افراطگرایی» با حضور رهبران و اندیشمندان عالیرتبه بودایی از كشورهای سریلانكا، میانمار و تایلند و نیز اندیشمندان مسلمان از ایران، روزهای۹ و ۱۰ دی در تهران و قم برگزار میشود.
اندیشمندان بودایی و مسلمان در این دور از گفتوگو، مقالات خود را درباره موضوعات «نقش رهبران ادیان در توسعه ارزشهایمعنویو اخلاقی» «همكاری مسلمانان و بوداییان؛ چالشها و راهكارها» «توصیه اسلام و بودیسم به اعتدال و دوری از خشونت و افراطگرایی» ارایه خواهند داد.
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