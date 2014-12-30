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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

اقدام جدید سازمان لیگ برای راه‌آهن/ خروج باشگاه تهرانی از بحران

اقدام جدید سازمان لیگ برای راه‌آهن/ خروج باشگاه تهرانی از بحران

رئیس سازمان لیگ خطاب به مهاجم راه‌آهن اعلام کرد که قرار است اسپانسر جدیدی برای این باشگاه در نظر گرفته شده تا از بحران خارج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری به همراه جمعی از بازیکنان راه‌آهن تهران برای رسیدگی به وضعیت خود، مقابل فدراسیون فوتبال حضور یافتند که در این بین بصورت اتفاقی با مهدی تاج رئیس سازمان لیگ دیدار کردند.

مهدی تاج رئیس سازمان لیگ در این بین خطاب به منوچهری و دیگر بازیکنان راه‌آهن اعلام کرد مثل اینکه قرار است وزارت نفت یا یکی از شرکت‌های تابعه آن اسپانسر و مالکیت باشگاه راه‌آهن را برعهده بگیرد تا این باشگاه منحل نشود و به فعالیتش ادامه دهد.

در این بین منوچهری خطاب به مهدی تاج گفت که او و سایر بازیکنان راه‌آهن از وضعیت فعلی و آینده خود ناراحت بوده و خواستار مشخص شدن هرچه زودتر شرایط خود هستند که رئیس سازمان لیگ به آنها اعلام کرده که نگران نباشد و مشکلات این باشگاه بزودی برطرف می‌شود.

کد مطلب 2452766

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