اعتراض پاکستانیها به بازداشت شیخ علی سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، انجمن حقوق بشری پاکستان در نشست خبری در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را محکوم کرد.

اعضای این انجمن که برخی از نمایندگان پارلمان، علمای دینی، حقوقدانان و روزنامه نگاران را شامل می شود با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین یکی از بزرگترین گروههای اپوزیسیون بحرین و نیز آزادی تمامی زندانیان سیاسی در داخل زندانهای بحرین شدند.

در این بیانیه آمده است: بازداشت شیخ علی سلمان نقض آشکار قوانین و عرف بین الملل و قوانین خود بحرین است و در واقع ملت بحرین را نشانه گرفته است.

انجمن مذکور از دولت پاکستان خواست که از اعزام نظامیان به بحرین خودداری کند.