حجت الله ذبیحی در گفتگو به خبرنگار مهر گفت: پماد زخم بستر، پماد زخم دیابت و پماد سوختگی از اولین محصولات دانش بنیانی هستند که مجوز فروش آنها در چین گرفته شد.

رئیس هیات مدیره کنسرسیوم فروشگاه های بین المللی اوسینا(متشکل از ۵۲ شرکت دانش بنیان) با بیان اینکه تا کنون این سه محصول، از ایران به هیچ کجا صادر نشده است، افزود: این محصولات از یک سال گذشته در کشور شروع به تولید شده و از همان سال اقدام به صادرات آنها شد تا علاوه بر تامین نیاز در کشور بتوانیم نیاز کشورهای دیگر را نیز تامین کنیم.

ذبیحی با اشاره به اینکه پمادهایی که در شرکت دارو درمان سلفچگان تولید می کنیم، می تواند مشکل چینی ها را برطرف کند، اظهار داشت: به دلیل آنکه چینی ها از زخمهای مختلف در بدنشان رنج می برند تصمیم به صادرات پماد و پدهای زخم بستر، زخم دیابت و پماد سوختگی به چین گرفتیم و دولت چین هم با واردات این نوع محصولات به مدت یک سال از سوی ایران موافقت کرده است.

رئیس سندیکای تولید کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه بعد از یک سال امکان تمدید قرار داد وجود دارد، عنوان کرد: این سه محصول تاییدیه های خود را در کشور اخذ کرده و از وزارت بهداشت نیز پروانه استاندارد گرفته اند .

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۵۰ هزار یورو از این محصولات به چین به عنوان نمونه ارسال شده، اظهار داشت: البته امکان صادرات این نوع محصولات به افغانستان،عراق و سوریه نیز وجود دارد. همچنین صادرات این محصولات به چین بعد از یک سال به شرط رضایت دولت آن کشور تمدید می شود.

به گزارش مهر، شرکت داروسازی دانش بنیان دارو درمان سلفچگان با بهره گیری از محققان و پژوهشگران خود طی تحقیقات وسیع بر پایه منابع طب سنتی اقدام به تولید فرمولاسیون و فرآورده طب سنتی ابوخلساء با استفاده از ریشه این گیاه برای تولید پماد زخم بستر کرده است. علاوه بر آن پماد سوختگی این شرکت برای سوختگی‌های درجه دو و سه بسیار شدیدکاربردی است. همچنین پماد زخم دیابت برای زخم های ناشی از دیابت مفید است.