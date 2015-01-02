شیخ علی سلمان باید آزاد شود/رزمایش محمد رسول الله نشان دهنده اقتداربود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، با بیان اینکه نباید جامعه دچار گناه و آلودگی شود، اظهار داشت: یکی از گناهانی که جامعه را فلج میکند، غیبت است. لذا باید برای کسی که درباره او غیبت شده است به درگاه خداوند طلب استغفار کرد و همچنین از کسی که درباره آن غیبت شده است، حلالیت طلبید و اینها از شرایط پذیرش توبه است.
وی با اشاره به اینکه غیبت کننده دو حرمت را شکسته است، گفت: غیبت کننده از طرفی مرتکب فعل حرام شده است و از طرف دیگر حق الناس را پایمال کرده است.
تولیت آستانه مقدسه حرم مطهر حضرت معصومه(س) رعایت تقوا در زندگی را بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: محور جدایی از گناه و آلودگی نماز است. نماز پیوند انسان با خداوند را کامل کرده و جلوی انجام فحشا و گناه را میگیرد.
توجه به اقامه نماز عفاف و حجاب را تقویت میکند
وی با بیان اینکه توجه به اقامه نماز و توسعه امر ازدواج، عفاف و حجاب در جامعه را تقویت میکند، تأکید کرد: باید پیام هوشمندانه مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز را که در آن به آثار و برکات اقامه نماز در نسل جوان توجه شده است سرلوحه متولیان امر قرار گیرد.
حجت الاسلام سعیدی، فرا رسیدن ۱۲ ربیع الاول و آغاز هفته وحدت را گرامی داشت و تأکید کرد: رسول گرامی اسلام با تأکید و محوریت بخشیدن به مسئله وحدت و همدلی باعث خیرات و برکات زیادی برای جهان اسلام شدهاند.
وی به فرا رسیدن ۱۷ دی ماه سالروز اجرای طرح کشف حجاب از سوی رضاخان اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از شومترین و مخربترین دسیسههای بیگانگان بود که با دست پلید رضاخان به اجرا در آمد. حالا هم استعمارگران با توسعه شبکههای ماهوارهای و اینترنتی کیان و فلسفه سبک زندگی اسلامی و خانوادهها را نشانه رفتهاند.
رزمایش عظیم محمد رسولالله(ص) قدرت ایران را به دنیا نشان داد
امام جمعه قم برگزاری رزمایش عظیم محمد رسولالله(ص) را نشان دهنده اوج اقتدار مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا دانست و افزود: این رزمایش در عرصهای به وسعت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع یعنی عرصهای وسیعتر از خاک ایران به مرحله اجرا درآمد و قدرت ایران را به دنیا نشان داد.
وی با محکوم کردن دستگیری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق اسلامی بحرین گفت: موج اعتراضات به این عمل ناپسند نشان دهنده بیداری مردم بحرین و ضعف و ناتوانی حکومت نامشروع آل خلیفه است.
مردم بحرین نباید از اهداف و آرمانهای خود کوتاه بیایند
تولیت آستانه مقدسه حرم مطهر حضرت معصومه (س) با بیان اینکه مردم بحرین نباید حتی یک لحظه از اهداف و آرمانهای خود کوتاه بیایند، اظهار داشت: دستگیری و بازداشت شیخ علی سلمان نشان داد که مردم بحرین بسیارهوشیار و آگاه شدهاند.
حجت الاسلام سعیدی با تأکید بر اینکه آل سعود محور شرارت در منطقه است گفت: این حکومت ناخلف به عنوان یکی از خائنترین و مداخله جویانهترین دولت ها با حمایت از تروریستها و ظالمان منطقه اوضاع را بسیار آشفته کرده است.
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