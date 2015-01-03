تخفیف 30 درصدی بليت قطار شيراز-مشهد رجا

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت حمل و نقل ريلي رجا با اعلام اين خبر افزود: ارائه تخفيف در بهاي بليت قطار ياد شده شركت رجا تا پايان دي ماه سال جاري است كه هموطنان ميتوانند از طريق سامانههاي فروش اينترنتي رجا (http://ticket۲.raja.ir)، همقطار و نمايندگيهاي مجاز فروش سراسر كشور خريداري كنند.
اين اقدام در راستاي سياستهاي دولت و به منظور كسب سهم بيشتر حمل و نقل ريلي از جابهجايي مسافر صورت گرفته است كه با هدف مديريت بازار تقاضا و جذب بيشتر مسافر و حفظ وفاداري آنها به حمل و نقل ريلي انجام ميشود.
شركت حمل و نقل ريلي رجا چندي پيش نيز تخفيف ۵ تا ۲۵ درصدي در بهاي بليت ۲۹ قطار خود را در مسيرها و ايام مختلف تا ۳۰ دي ماه سال جاري اعمال كرد.
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