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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

تخفیف 30 درصدی بليت قطار شيراز-مشهد رجا

تخفیف 30 درصدی بليت قطار شيراز-مشهد رجا

بهاي بليت قطار ۴ تخته لوكس پلور سبز شيراز - مشهد و بالعكس تا پايان دي ماه با۳۰ درصد تخفيف ويژه به متقاضيان سفر عرضه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت حمل و نقل ريلي رجا با اعلام اين خبر افزود: ارائه تخفيف در بهاي بليت قطار ياد شده شركت رجا تا پايان دي ماه سال جاري است كه هموطنان مي‌توانند از طريق سامانه‌هاي فروش اينترنتي رجا (http://ticket۲.raja.ir)، هم‌قطار و نمايندگي‌هاي مجاز فروش سراسر كشور خريداري كنند.

اين اقدام در راستاي سياست‌هاي دولت و به منظور كسب سهم بيشتر حمل و نقل ريلي از جابه‌جايي مسافر صورت گرفته است كه با هدف مديريت بازار تقاضا و جذب بيشتر مسافر و حفظ وفاداري آنها به حمل و نقل ريلي انجام مي‌شود.

شركت حمل و نقل ريلي رجا چندي پيش نيز تخفيف ۵ تا ۲۵ درصدي در بهاي بليت ۲۹ قطار خود را در مسيرها و ايام مختلف تا ۳۰ دي ماه سال جاري اعمال كرد.

 

کد مطلب 2454647

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