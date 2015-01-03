نامزدهای دریافت جایزه هفت اقلیم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه چهارمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم پس از دو مرحله داوری آثار رسیده به دبیرخانه، نامزدهای نهایی سال ۱۳۹۲ در دو بخش رمان و مجموعه داستان را به شرح زیر و بدون اولویت اعلام کرد.

بخش رمان (داوران: عباس عبدی، بلقیس سلیمانی و سودابه اشرفی)

نامزدهای بخش رمان به تفکیک نام اثر، نویسنده و ناشر:

«هیچوقت»/ لیلا قاسمی / نشر چشمه

«روز حلزون»/ زهرا عبدی / نشر چشمه

«تاریک ماه»/ منصور علیمرادی/ نشر روزنه

«بی مترسک» / علی غبیشاوی / نشر نگاه

مجموعه داستان(داوران: محمد کشاورز، کوروش اسدی و محمد هاشم اکبریانی)

نامزدهای بخش مجموعه داستان به تفکیک نام اثر، نویسنده و ناشر:

«پاس عطش»/ علی صالحی/ نشر ثالث

«آب و هوای این چند روز سال»/ آیین نوروزی/ نشر نگاه

«فشار آب بر دنیای عجیب دلکو»/ هادی تقی زاده/ نشر روزنه

«عاشقانه مارها»/ غلامرضا رضایی/ نشر هیلا

جایزه هفت اقلیم در نظر داشت در دوره چهارم، بخش نویسندگان کتاب اولی را به بخش اصلی جایزه اعلام کند، اما به دلیل قابل تفکیک نبودن و درخشیدن نویسندگان کتاب اولی، دو بخش اصلی و جنبی را با هم ادغام کرده است.

اختتامیه این دوره جایزه ادبی هفت اقلیم روز شنبه ۲ اسفند از ساعت ۱۶ در سالن شماره ۱ مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.