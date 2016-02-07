«زنی با کفش های مردانه» نقد می شود/کتابخوانی اصغر همت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، رمان «زنی با کفش های مردانه» نوشته محمدعلی گودینی فردا دوشنبه ۱۹ بهمن در قالب چهاردهمین نشست باشگاه کتاب تهران در فرهنگسرای انقلاب اسلامی مورد بازخوانی و نقد و بررسی قرار می گیرد.

در این نشست که عصر فردا دوشنبه ۱۹ بهمن برگزار می شود، رمان برگزیده سومین جشنواره داستان انقلاب با حضور یوسف قوجق نویسنده و کارشناس و اکبروالائی نویسنده و کارشناس بازخوانی و نقد و بررسی می شود. حمیدباباوند هم اجرای این برنامه را به عهده خواهد داشت.

در این نشست اصغرهمت، بازیگر سینما و تلویزیون هم به خوانش بخش هایی از این رمان می پردازد.

«زنی با کفش های مردانه» داستان زنی است که قبل از انقلاب در یکی از کارخانه‌های پارچه‌بافی مشغول به کار بود و از قضا او و خانواده‌اش سلطنت طلب هستند. باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی با توجه به تاکید بر مطالعه این اثر، در نشست یادشده آن را با تخفیف ۵۰ درصد در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این کتاب، تابستان ۱۳۹۴ با شمارگان دو هزار و ۵۰۰ نسخه در ۵۳۵ صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

گودینی درباره این کتاب گفته است: این رمان شخصیت اول و دوم ندارد و درباره کارگران از کار افتاده پس از انقلاب و صحنه رویارویی آنها با مقوله جنگ است. من نوشتن این کتاب را ۱۵ سال پیش شروع کردم. زنی که در این رمان کفش‌های مردانه می‌پوشد برادرزاده سلطنت‌طلبی است که بنا به شرایط خانوادگی‌اش دوست ندارد انقلاب شود.

چهاردهمین نشست باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی، فردا دوشنبه نوزدهم بهمن از ساعت ۱۶ در سالن سپیده این فرهنگسرا برگزار می شود.