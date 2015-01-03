مرکزی از استان هایی با حجم بالای سرمایه گذاری و درآمد ارزش افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری مرکزی، با تاکید بر اینکه رفع کمبودهای برنامه پنجم در برنامه ششم برای افزایش درآمد عمومی جامعه، گفت: انرژی، صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی، خوشه های صنعتی، شرکت های دانش بنیان، ورزش و امور جوانان، پژوهش و تحقیق، ارتقای کیفی دانشگاه ها، آموزش و پرورش و اشتغال از دیگر موارد مهمی است که در برنامه ششم باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

وی در خصوص پیش نویس نظامنامه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی، اظهار کرد: نقد و واکاوی برنامه های سند توسعه پنجم استان برای تهیه برنامه ششم الزامی است و باید نقاط ضعف را بررسی و آسیب ها را به درستی بشناسیم.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه چرخش درآمدهای استانی در نظام اقتصادی منطقه با هدف اشتغالزایی، تولید ثروت و پویایی در بازار ضروری است، افزود: استان مرکزی یکی از استان هایی با حجم بالای سرمایه گذاری و درآمد ارزش افزوده بالا است، که باید با صرف گردش مالی آن در استان مشکلات رفع شود.

مقیمی با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان و فعالان سازمان های مردم نهاد می تواند در جبران نقص های برنامه پنجم توسعه و در تدوین برنامه ششم موثر باشد، اضافه کرد: می توان با تدوین برنامه ای جامع برای برنامه پنج سال آینده استان مشکلات و ضعف های برنامه پنجم را کاهش داد.

وی با تاکید بر تقویت گردش مالی در استان مرکزی گفت: اثر درآمدها در استان کمتر دیده می شود و باید راهکارهای مناسبی اندیشیده شده و تحقق این مهم سبب افزایش سطح درآمدهای عمومی استان می شود که زمینه شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه می شود.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه پایین بودن درآمد سرانه در استان با وجود حجم سرمایه گذاری اقتصادی بالا نیازمند مطالعات عمیق و دقیق است، افزود: استان مرکزی در حوزه درآمدزایی از محل ارزش افزوده و سرمایه گذاری در سطح بالایی قرار دارد.

مقیمی ادامه داد: بر اساس گزارش اخیر کشور درآمد خانوارهای این استان پایین بوده و این نشان می دهد که ضعف هایی در بهره گیری موثر از امکانات استانی وجود دارد.

لازم به ذکر است، بحث واگذاری ساختمان های بلااستفاده دستگاه های مختلف اجرایی استان مرکزی به دهیاری ها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک ماه آینده تعداد این ساختمان ها رصد و برای آن تصمیم سازی شود.

یادآور می شود؛ طرح مجموعه شهری اراک در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد به دلیل برخی ابهامات موجود، اعضای شورای برنامه ریزی تا ۱۵ روز آینده پیشنهادات لازم در جهت این طرح را به مشاور ارائه کنند.

گفتنی است، در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی نظام نامه تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان مرکزی ارائه شد.