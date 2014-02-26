گره کور بر گره های فرش دستباف استان مرکزی/ رنگرزهایی که خبری از آنها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حضور استاندار مرکزی که بعد از بازدید از نمایشگاه صنعت فرش این استان احیا صنعت فرش استان مرکزی برایش دغدغه شده بود در جمع فعالان صنعت فرش استان پرده از مشکلات صنعت فرش استان مرکزی برداشت.

نشست تخصصی روز سه شنبه استاندار با فعالان عرصه صنعت فرش دستباف در استان مرکزی حساسیت این مهم را نزد مدیریت ارشد استان مرکزی به همگان نشان داد.

در این نشست که متشکل از مسئولان بخش دولتی حوزه فرش دستباف، تولید کنندگان و تجار بخش خصوصی بود هر یک از حاضران از دغدغه هایشان در این حوزه سخن گفتند دغدغه هایی که هر یک در تارو پود فرش دستباف استان خلاصه می شد، از ساخت دارهای استاندارد قالی تا تهیه پشم برای تولید مواد اولیه تا رنگرزی و چله کشی، از نبود نقشه های جدید قالی بافی تا سنتی بودن روشهای بازار یابی و فروش خلاصه آنکه در این نشست همه دست اندرکاران نشستند تا رج به رج مشکلات فرش استان را بشمارند و در نهایت نسخه ای خوب برای بهتر شدن حال صنعت فرش استان بپیچند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی حوزه فرش است

اخوان از پیشکسوتان صنعت فرش دستباف استان مرکزی در این جلسه گفت: با توجه به اینکه 63 سال از عمرم را در حوزه فرش دستباف صرف کرده ام مشکلات امروز این صنعت در استان دل آدمی را به درد می آورد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز در بخش دولتی برخی ادارات مسند فرش دستباف استان را اشغال کرده اند که تولیدکنندگان نمی توانند معنای آن را به خوبی درک کنند.

این فعال صنعت فرش استان مرکزی با بیان اینکه متولی دولتی صنعت فرش دستباف استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است افزود: تنها این سازمان باید دستورالعملهای مربوط به این بخش را به فعالان ابلاغ کند.

وی افزود: متاسفانه این دستگاهها در پی انجام کوچکترین اقدام در حوزه فرش دستباف تصمیماتی را برای استان می گیرند که فوق العاده برای کمیته فرش استان گران تمام می شود.

اخوان با بیان این که فرش دستباف باید یک متولی مشخص داشته باشد افزود: بزرگترین خیانت صورت گرفته به استان مرکزی ارائه تسهیلات و بودجه فرش استان به یک فرد غیر بومی استان بود که متاسفانه هیچ یک از فعالان این صنعت در استان او را قبول ندارند.

وی با بیان این که استان مرکزی خود از صاحب نامان صنعت فرش استان است گفت: نیازی نبود با آوردن یک فرد غیر بومی و ارائه بودجه فر استان به وی اشتغالزایی کند دولت اگر نگاهی به تولید کنندگان بومی می انداخت می دید تمامی این افراد هم توانایی انجام کاری که آن فرد در استان انجام داد را دارند.

این تولید کننده افزود: رواج نقشه های ترکی و خارج کردن فرش استان از مسیر اصلی خود تنها ارمغان این کار برای استان بود.

فرش بافان واقعی استان بیمه نیستند

علی دادود آبادی دیگر تولید کننده فرش دستباف استان مرکزی نیز در این نشست از مظلومیت تولید کنندگان فرش استان مرکزی گلایه کرد و گفت: متاسفانه تولیدکنندگان استان مرکزی مدافعی نزد دولت ندارند تا دردهایشان را بشنود.

وی با انتقاد از عملکرد تشکلهای در حوزه فرش گفت: متاسفانه تشکلها همواره دنبال ارائه آمار هستند و به دنبال حل مشکلات تولیدکنندگان نیستند.

این تولید کننده با بیان این که تمامی فعالان حوزه فرش دستباف خود قادر به آموزش نیروی بافنده تحت نظارتشان هستند گفت: بیمه بافندگان فرش امروز چالش فرارروی تولید کنندگان واقعی است.

وی با بیان این که تولید کننده واقعی فرش توان پرداخت حق عضویت در تشکلها و بعد پرداخت حق بیمه را ندارند افرود: متاسفانه بافندگان واقعی ما توان پرداخت حتی 10 هزارتومان را برای آنکه در لیست بیمه شدگان قرار بگیرند ندارند لذا این میان فقط تشکلها منبع درآمدی برای خود پیدا کرده و بافنده واقعی بیمه نمی شود.

داودآبادی تاکید کرد:متاسفانه کسانی که در حوزه فرش دستباف بیمه می شوند بافنده واقعی فرش نیستند و این مهم می طلبد تا بودجه فرش استان در مسیر درست خود هزینه شود.

وی در ادامه از مشکل دیگری در حوزه فرش دستباف اشاره کرد و گفت: فرش دستباف مرغوب باید قبل از عرضه شسته شود این در حالیست که به دلیل عدم استفاده مواد اولیه مرغوب که گاها در شستشوی اولیه رنگ پس می دهد فرشهای تولیدی نشسته در بازار عرضه می شوند و گاها دیده می شود افراد خریداران را از خرید فرشهای شسته به این بهانه که دست دوم هستند منصرف و فرشهای شسته نشده بی کیفیت را پیشنهاد می کنند.

صنعت فرش استان نیازمند بازنگری در نقشه ها و طراح های بازار پسند است

برجی دیگر تولید کننده فرش دستباف استان مرکزی نیز در این جلسه نبود نقشه های جید را مشکل بزرگ فراروی صنعت فرش استان مرکزی برشمرد و گفت: نسل قدیمی و سنتی صنعت فرش پاسخگوی نیاز بازار امروز صنعت فرش استان مرکزی نیست.

وی ادامه داد: نقشه های قدیمی که در اختیار تولید کنندگان امروز است با سلایق موجود در بازار همخوانی ندارد و صنعت فرش استان نیازمند تحول اساسی در این بخش است.

این فعال صنعت فرش استان مرکزی در ادامه از بی توجهی مسئولان به زیرساختهای تخصصی صنعت فرش انتقاد کرد و گفت: وقتی ما در گامهای نخست تولید یک فرش که اعم از یک نقشه خوب و زیبا و مواد ولیه مرغوب است مشکل داریم چگونه می توانیم انتظار احیای صنعت فرش استان را داشته باشیم.

برجی تاکید کرد: استان مرکزی در بخش برخورداری از نیروی بافنده با مشکلی روبرو نیست اما در بخش تامین زیرساختها نیازمند توجه است.

بافندگان فرش استان مرکزی محروم از شورای مزد

شفیعی دیگر فعال حوزه فرش دستباف استاان مرکزی از بی توجهی مسئولان به شان فرش بافان این استان گلایه کرد و گفت: بافندگان فرش دستباف استان مرکزی از شورای مزد برای تعیین دستمزد زحماتشان محرومند.

وی ادامه داد: ایجاد شورای مزد نیاز اساسی و ضروری صنعت فرش استان است چرا که در این صورت هم می توان هم منزلت اجتماعی فرش بافان را ارتقا داد هم هر بافنده به حق و حقوق قانونی خود می رسد.

این فعال حوزه فرش استان مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت خروج صنعت فرش استان مرکزی از سنت گرایی و حرکت به سمت مدرنیزه تر شدن فعالیت ها گفت: بازار سنتی فرش استان دیگر خریداری در جهان ندارد و حرکت به سمت تولید مدرنیزه یک اصل ضروری است.

وی افوزد: نقشه های 70 سال پیش استان نمی تواند دل خریداران را راضی کند و امروز باید با تربیت طراحان نقشه جوان به شناسایی سلایق دنیا بپردازیم.

تشکیل کمیته تبیین استاندارهای بومی فرش استان مرکزی ضروری است

قنبری نیز به عنوان تنها بانوی فعالی در عرصه فرش دستباف حاضر در این جلسه نیز از ضرورت توجه به آموزش در حوزه فرش دستباف استان مرکزی تاکید کرد و گفت: نیاز امروز صنعت فرش دستباف استان تربیت نیروی جوان است.

وی که مسئولیت تنها آموزشگاه فرش دستباف استان را نیز عهده دار است گفت: باید با ارائه آموزشهای اصولی و علمی صنعت فرش استان مرکزی را در مسیر ارتقا جایگاه فعلی اش هدایت کنیم.

این فعال حوزه فرش دستباف با بیان این که ناآشنا بودن بافندگان به استفاده درست مواد مصرفی مرغوب بیشترین ضربه را به صنعت فرش دستباف می زند افزود: بازار فرش استان مرکزی امروز محروم از خلاقیت و نوآوری در نقشه های فرش دستباف است و این مسئله باعث شده تا هر روز از تعداد خریداران فرشهای دستباف استان مرکزی کاسته شود.

قنبری در ادامه عدم تطابق استانداردهای تبیین شده در فنی و حرفه ای استان با منطقه را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: احیای صنعت فرش دستباف استان مرکزی نیازمند ارائه استانداردهای متناسب با جو منطقه است.

وی در ادامه از تعطیلی رشته های صنعت فرش استان مرکزی در دانشگاه های علمی و کاربردی استان انتقاد کرد و گفت: راه اندازی این رشته ها و تشویق جوانان علاقمند به تحصیل در رشته های فوق باعث می شود تا صنعت فرش استان رونق یافته و فقط نامی از آن باقی نماند.

این تولید کننده فرش درادامه بر ضرورت ساماندهی بیمه فرش بافان تاکید کرد و گفت: متاسفانه بافندگان اصلی به دلیل عدم برخورداری از سواد کافی برای شرکت در آزمونهای فنی و حرفه ای و ناتوانی در پرداخت حق بیمه، بیمه نیستند.

وی تاکید کرد: نجات صنعت فرش استان نیازمند تشکیل کمیته تبیین استاندارهای بومی فرش است.

رکود صنعت فرش موجب کاهش 40 رنگرز شهر اراک به یک رنگرز شد

جمشید زند نیز به نمایندگی از اصناف فعال در حوزه فر دستباف استان مرکزی گفت: رکورد صنعت فرش استان مرکزی باعث شده تا از 40 رنگرز مواد اولیه فرش در شهر اراک که روزگاری یک خیابان به نام خود داشتند امروز تنها یک رنگرز فعالیت کند.

وی ادامه داد: بازار اراک امروز از وجود خامه فروشان فرش خالی شده و دیگر به سختی می توان رد پایی از صنعت فرش استان در اراک پیدا کرد.

زند بر ضرورت ارائه تسهیلات ارزان قیمت به فعالیت حوزه فرش استان مرکزی تاکید کرد و گفت: احیا صنعت فرش در تمام زیربخشها نیازمند حمایت دولت در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت است.

بومی های استان دل نسوزاند برای صنعت فرش از غیربومی ها کمک می گیریم

استاندار استان مرکزی هم که در شنیدن صحبتهای جمع حاضر علیرغم بسیاری از مخالفتهای اعضا جلسه با یکدیگر صبوری به خرج داده بود حجت را بر حاضران تمام کرد و گفت: اگر فعالان صنعت فرش در استان مرکزی برای احیای این صنعت در استان با مدیریت استان همکاری نکنند با کسی تعارف نداریم و برای حل مشکلات این بخش به تامین نیازها از خارج استان اقدام می کنیم.

محمد حسین مقیمی با بیان این که تولیدکنندگان بومی استان اگر دل نسوزانند برای نجات صنعت فرش استان مرکزی ما درهای استان را بروی غیربومی های این صنعت باز کرده و از آنها برای احیا صنعت فرش کمک می گیریم.

وی با بیان این که ارتقا صنعت فرش یک هدف والا برای مدیریت استان مرکزی است گفت: نه منافعی نسبت به فرش دستباف داریم و نه با ورود غیربومی سودی عاید ما می شود فقط نمی خواهیم توسعه، پیشرفت، اشتغال و بالارفتن سطح درآمد مردم استان مرکزی را که به عنوان یک اصل برای خود قرار داده ایم فدای برخی تنگ نظری ها کنیم.

استاندار مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه صنعتگران بومی حوزه فرش دستباف استان به مشکلات این بخش و اتحاد و همدلی آنها در این بخش گفت: فعالان حوزه فرش باید از بخش صنعت عبرت بگیرند و اجازه ندهند همانگونه که 90 درصد صنعت استان توسط سرمایه گذاران غیربومی اداره می شود در بخش فرش نیز این اتفاق بیافتد.

مقیمی در ادامه با اشاره به همدلی و اتحاد مردم شهرستان دلیجان در ایجاد واحدهای صنعتی و برند ایزوگام دلیجام گفت: در این شهرستان کوچک مردم با روی هم گذاشتن سرمایه های اندک خود در یک صنعتی که حتی آلوده نیز هست نام دلیجان را در دنیا صاحب آوازه کرده اند اتفاقی که باید در صنعت فرش دستباف استان مرکزی نیز به همت تولید کنندگان و تجار تکرار شود.

وی با بیان این که شناسایی مشکلات صنعت فرش و چاره اندیی پیرامون آن از وظایف بخش دولتی و خصوصی است افزود: باید با فراهم کردن بسترهای صادرات فرش دستباف استان از گمرکات استان کاری کنیم که جوایز صادراتی نصیب صادرکنندگان استان مرکزی شود.

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گزارش: فاطمه عسگری نیا