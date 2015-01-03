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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۵۰

سرمایه‌گذاری ۲۰میلیاردريالی دانشگاه آزاد اهر برای ارتقا آزمایشگاه‌ها

سرمایه‌گذاری ۲۰میلیاردريالی دانشگاه آزاد اهر برای ارتقا آزمایشگاه‌ها

اهر – رئیس دانشگاه آزاد اهر از سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ریالی این دانشگاه برای ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسدی عصر شنبه در شورای مشورتی دانشگاه های آزاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون بیشتر از ۱۰۰ آزمایشگاه و کارگاه با پرسنل مجرب و با تجربه آمادگی دارد با انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک ادارات استان و شهرستان و مرکز تولیدی صنعتی را یاری کند.

این مقام مسئول افزود: با توجه به امکانات و تجهیزات پیشرفته که برخی از این تجهیزات در بین واحدهای استان فقط در واحد اهر وجود دارد، تلاش داریم با اخذ مجوز برای این دانشگاه در قالب آزمایشگاه معتمد همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با ادارات و کارخانجات تولیدی و صنعتی افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه های ویژه ای با معدن مس سونگون، پتروشیمی تبریز و انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو در استان امضاء شده که امیدواریم این تفاهم نامه ها به سایر مراکز تولیدی و صنعتی نیز تعمیم یابد.

اسدی همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت های این دانشگاه در ابعاد مختلف آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی گفت: این دانشگاه با تحصیل قریب به ۹ هزار دانشجو بعد از مرکز استان دومین واحد دانشگاهی و بزرگترین واحد دانشگاهی در بین مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در شمالشرق استان بوده که در راه اندازی رشته های دکتری و ارشد یکی از واحدهای پیشتاز در استان است.

کد مطلب 2455193

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