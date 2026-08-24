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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

توزیع بسته‌های بهداشتی بین عشایر شهرستان خاش

توزیع بسته‌های بهداشتی بین عشایر شهرستان خاش

خاش - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان گفت: ۱۵۰ بسته بهداشتی میان خانواده‌های ساکن در مناطق عشایری و کپرنشین شهرستان خاش توزیع شد.

سیدمحمدمهدی سجادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تداوم خدمات بشردوستانه در مناطق دوردست، اظهار کرد: ارائه خدمات حمایتی و بهداشتی به جوامع محلی، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به مراکز خدماتی محدودتر است، از رویکردهای مهم جمعیت هلال‌احمر در اجرای برنامه «نذر خدمت ۹» به شمار می‌رود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: در این مرحله ۱۵۰ بسته بهداشتی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال تهیه و در میان خانواده‌های ساکن در مناطق عشایری و کپرنشین شهرستان خاش توزیع شد تا بخشی از نیازهای بهداشتی آنان تأمین شود.

وی با بیان اینکه فاصله جغرافیایی و شرایط خاص برخی مناطق عشایری، دسترسی به خدمات را دشوارتر می‌کند، گفت: حضور امدادگران، داوطلبان و کارکنان جمعیت در این مناطق، زمینه ارائه خدمات مستقیم و هدفمند به مردم را فراهم می‌کند و در همین راستا، «نذر خدمت ۹» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبی و مشارکت‌های مردمی در حال اجراست.

سجادی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت داوطلبان و مشارکت خیرین و مردم، دامنه خدمات بشردوستانه و حمایتی را به نقاط مختلف استان گسترش داده و در کنار جوامع محلی، خدمات مورد نیاز را با رویکردی مستمر و هدفمند ارائه کند.

کد مطلب 6925786

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