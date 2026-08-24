پزشکی خانواده؛ مسیر تازه برای کاهش مراجعات غیرضروری به متخصصان

محمدرضا میرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: این برنامه با هدف هدایت صحیح بیماران در مسیر دریافت خدمات سلامت و جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی در حال توسعه است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: در قالب برنامه پزشکی خانواده، هر پزشک خانواده حدود سه هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و چهار ویزیت نخست افراد تحت پوشش به‌صورت رایگان انجام خواهد شد. در صورت نیاز نیز بیمار پس از ارزیابی اولیه برای دریافت خدمات تخصصی به سطح بالاتر ارجاع می‌شود.

وی گفت: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از شهریورماه سال جاری در شهرستان خاش به‌عنوان یکی از شهرستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آغاز می‌شود و موفقیت آن نیازمند همراهی و مشارکت مردم است.

میرادی با اشاره به تشدید پدیده گردوغبار در سیستان و بلوچستان، آن را یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت مردم دانست و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی در زمان وقوع طوفان تأکید کرد.

وی توصیه کرد: شهروندان در زمان افزایش گردوغبار از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت برای خروج از منزل، از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین بسته نگه داشتن درها و پنجره‌ها برای جلوگیری از ورود گردوغبار به فضای داخلی منازل ضروری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کم‌تحرکی را یکی دیگر از چالش‌های مهم سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: فعالیت بدنی منظم علاوه بر کمک به پیشگیری از بیماری‌ها، موجب افزایش نشاط و شادابی افراد می‌شود و باید به بخشی از سبک زندگی روزانه مردم تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری و کنترل دیابت، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و اصلاح سبک زندگی را در کاهش خطر ابتلا و کنترل این بیماری مؤثر دانست.

میرادی نسبت به تبلیغات غیرعلمی در حوزه سلامت هشدار داد و تأکید کرد: افراد نباید داروهای تجویزشده را به‌صورت خودسرانه قطع یا جایگزین کنند و هرگونه تغییر در روند درمان باید با مشورت پزشک معالج انجام شود.

وی در پایان، پیشگیری، پزشکی خانواده، فعالیت بدنی و اصلاح سبک زندگی را از ارکان اصلی ارتقای سلامت جامعه دانست و بر نقش مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های سلامت تأکید کرد.