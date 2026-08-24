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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

پروژه تعریض ورودی جنوبی شهر دوراهک افتتاح شد

پروژه تعریض ورودی جنوبی شهر دوراهک افتتاح شد

بوشهر- همزمان با گرامیداشت هفته دولت٬ پروژه «تعریض ورودی جنوبی شهر دوراهک» در شهرستان دِیّر با حضور استاندار بوشهر، مسئولان استانی و شهرستانی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر استاندار بوشهر به شهرستان دیّر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، آیین افتتاح پروژه شاخص و مطالبه‌محور تعریض ورودی جنوبی شهر دوراهک با هدف تسهیل در عبور و مرور، ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و ساماندهی مبلمان ورودی این شهر برگزار شد.

استاندار بوشهر صبح دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: این پروژه کلان عمران شهری که عملیات اجرایی آن از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، با همت شهرداری و شورای اسلامی دوراهک و با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریالی در قالب مجموعه‌ای گسترده از عملیات‌های زیرسازی، روسازی، ایمن‌سازی، تأسیسات و زیباسازی شهری به سرانجام رسیده است.

ارسلان زارع اضافه کرد: هفته دولت فرصت بسیار خوبی برای تبیین و انعکاس خدمات به مردم است و افتتاح پروژه‌ها بیانگر بخشی از خدمات ارایه شده است.

شهردار دوراهک در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: پروژه تعریض ورودی جنوبی، یکی از مطالبات اصلی و دیرینه مردم شهر دوراهک بود که با پیگیری‌های مستمر مدیریت شهری و همکاری شورای اسلامی شهر، با رویکرد ایمن‌سازی و زیباسازی ورودی شهر اجرایی شد.

حسین محمدی گفت: در این پروژه سعی کردیم با نگاهی جامع، علاوه بر توسعه محور مواصلاتی، زیرساخت‌های روشنایی و فضای سبز را نیز متناسب با نیازهای توسعه شهری مدرن فراهم کنیم تا شاهد تردد ایمن و محیطی چشم‌نواز برای شهروندان و مسافران باشیم.

وی افزود: سرعت در اجرا در کنار رعایت دقیق استانداردهای فنی از اولویت‌های اصلی ما در این طرح بود و خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از پروژه‌ای هستیم که تمامی شاخصه‌های ایمنی و ترافیکی در آن لحاظ شده است.

کد مطلب 6925824

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