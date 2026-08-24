پروژه تعریض ورودی جنوبی شهر دوراهک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر استاندار بوشهر به شهرستان دیّر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، آیین افتتاح پروژه شاخص و مطالبه‌محور تعریض ورودی جنوبی شهر دوراهک با هدف تسهیل در عبور و مرور، ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و ساماندهی مبلمان ورودی این شهر برگزار شد.

استاندار بوشهر صبح دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: این پروژه کلان عمران شهری که عملیات اجرایی آن از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، با همت شهرداری و شورای اسلامی دوراهک و با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریالی در قالب مجموعه‌ای گسترده از عملیات‌های زیرسازی، روسازی، ایمن‌سازی، تأسیسات و زیباسازی شهری به سرانجام رسیده است.

ارسلان زارع اضافه کرد: هفته دولت فرصت بسیار خوبی برای تبیین و انعکاس خدمات به مردم است و افتتاح پروژه‌ها بیانگر بخشی از خدمات ارایه شده است.

شهردار دوراهک در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: پروژه تعریض ورودی جنوبی، یکی از مطالبات اصلی و دیرینه مردم شهر دوراهک بود که با پیگیری‌های مستمر مدیریت شهری و همکاری شورای اسلامی شهر، با رویکرد ایمن‌سازی و زیباسازی ورودی شهر اجرایی شد.

حسین محمدی گفت: در این پروژه سعی کردیم با نگاهی جامع، علاوه بر توسعه محور مواصلاتی، زیرساخت‌های روشنایی و فضای سبز را نیز متناسب با نیازهای توسعه شهری مدرن فراهم کنیم تا شاهد تردد ایمن و محیطی چشم‌نواز برای شهروندان و مسافران باشیم.

وی افزود: سرعت در اجرا در کنار رعایت دقیق استانداردهای فنی از اولویت‌های اصلی ما در این طرح بود و خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از پروژه‌ای هستیم که تمامی شاخصه‌های ایمنی و ترافیکی در آن لحاظ شده است.