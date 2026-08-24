ایرانسل برای کاربران 5G بابل، حجم اینترنت را دو برابر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این پیشنهاد ویژه با هدف فراهم کردن تجربهای متفاوت از اینترنت پرسرعت نسل پنجم و آشنایی هرچه بیشتر کاربران بابلی با ظرفیتهای 5G ارائه شده است. در این طرح، مصرف اینترنت مشترکان ایرانسل در بابل، در صورت اتصال به شبکه 5Gایرانسل، با تخفیف ۵۰ درصدی، از حجم بسته اینترنت آنها کسر میشود؛ به این ترتیب، کاربران میتوانند با همان حجم بسته، تا دو برابر از اینترنت خود استفاده کنند.
ترافیک مصرفی در پلتفرمهای آنلاین پخش فیلم و سریال مانند فیلیمو و پلان که امکان مشاهده محتوا بدون پرداخت هزینه اشتراک را به ایرانسلیها ارائه میدهند، مشمول این طرح نیست و به صورت عادی محاسبه میشود.
مشترکان ایرانسل در بابل، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، فرصت دارند برای استفاده از این طرح، از فعال بودن قابلیت اینترنت نسل پنجم گوشی همراه خود و اتصال آن به شبکه 5G ایرانسل، اطمینان حاصل کنند.
با تکمیل پوشش شبکه نسل پنجم تلفن همراه ایرانسل در بابل، در آبانماه سال گذشته (۱۴۰۴)، این شهر به نخستین «شهر تمام 5G» ایران تبدیل شد و بهصورت کامل و سراسری تحت پوشش شبکه 5G، قرار گرفت.
این اقدام، بخشی از برنامه ایرانسل برای توسعه شبکه نسل پنجم و گسترش خدمات پیشرفته ارتباطی در مسیر تحقق «شهرهای هوشمند» و «تحول دیجیتال» در کشور است.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، با گسترش شبکه نسل پنجم خود در شهرهای مختلف کشور، تلاش میکند دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت را توسعه دهد و تجربهای متناسب با نیازهای روزمره و دیجیتال مشترکان ارائه دهد.
مشترکان ایرانسل میتوانند برای آشنایی بیشتر با مزایای اینترنت نسل پنجم و نحوه فعالسازی آن، به صفحه اختصاصی اینترنت نسل پنجم ایرانسل مراجعه کنند.
ایرانسل نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، از سال ۱۳۹۵ مطالعه و توسعه فناوری نسل پنجم را آغاز و در شهریور ۱۳۹۶ نخستین نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کرد.
ایرانسل در مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G کشور را راهاندازی کرد و توسعه این فناوری را در شهرهای مختلف ادامه داد و تا پایان بهار سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۷۶ سایت نسل پنج را در ایران راه اندازی کرد.
ایرانسل در دی ۱۴۰۲، با رونمایی از شبکه 5G-SA وارد نسل ۵.۵ ارتباطات شد و در تیر ۱۴۰۳، رکورد بالاترین سرعت اینترنت ایران، معادل ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه، را بر بستر این شبکه ثبت کرد.
توسعه 5G ایرانسل در ادامه با ارائه قابلیتهای پیشرفتهای همچون «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling»، ثبت رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه در سایت 5G رشت و معرفی بابل بهعنوان نخستین «شهر تمام 5G» ایران همراه بوده است.
شبکه 5G ایرانسل، علاوه بر ارتقای سرعت و کیفیت ارتباطات، زیرساخت توسعه خدمات نوین دیجیتال و فناوریهایی همچون صنایع هوشمند، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین و شهرهای هوشمند را فراهم میکند.
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