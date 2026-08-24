آیین تکریم و تجلیل از آزادگان سرافراز در شهرستان رودان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام گرامیداشت سالروز ورود آزادگان غیور به میهن اسلامی، آیین تکریم و تجلیل از آزادگان سرافراز با حضور منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان،عطا ناوکز مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده‌های معظم ایثارگران در شهرستان رودان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ایثارگران، آزادگان را نماد واقعی مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: آزادگان عزیز ما، نه تنها در دوران دفاع مقدس با جانفشانی از کیان این مرز و بوم دفاع کردند، بلکه پس از بازگشت به میهن نیز با حضور در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم، درس آزادگی، دین‌داری و میهن‌دوستی را به نسل‌های آینده این سرزمین آموختند.

منوچهر ضیایی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان آحاد جامعه و دانش‌آموزان افزود: آزادگان، گنجینه‌های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و تکریم این اسوه‌های صبر و استقامت، کوچک‌ترین رسالت ما در قبال سال‌ها ازخودگذشتگی آنان است.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس، از سال‌ها تلاش، صبوری و خدمات ارزنده‌ی آزادگان شهرستان رودان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.