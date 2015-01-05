اراک؛ شهری با چندگونگی فرهنگی/ وقتی ناهنجاری ساز ناکوک میزند

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده نزاع های فردی در بین افرادی اتفاق می افتد كه گرایش و پایبندی كمتری نسبت به قانون دارند. از سوی دیگر، متأسفانه هنوز خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است كه در فرهنگ بعضی از هموطنان، شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­ شود.

نزاع و درگیری رفتاری ثانویه نسبت به محرومیت های اجتماعی

استاد دانشگاه و جامعه شناس با اشاره به اینكه وقوع جرایم از جمله نزاع و درگیری رفتاری ثانویه نسبت به محرومیت های اجتماعی است اظهار داشت: هیچ کس بزهکار و مجرم متولد نمی­ شود و ارتقاء پاسخگویی مطلوب به نیازهای اقتصادی، فراغتی، اجتماعی و فرهنگی، مستقیماً با کاهش آسیب های اجتماعی و مجرمانه در جامعه قرین است.

دكتر یارمحمد توسكی اضافه كرد: جامعه با الگوهای خشن مشوق و مولد فرهنگ خشونت و گرایش شهروندانش به رفتار بزهکاری و مجرمانه است و نگاه از بالا و دور از متن جامعه، منجر به فاصله گیری و شکاف بین مخاطب(پیام گیر) و متولی(پیام دهنده) می شود.

افزایش پدیده نزاع و درگیری تهدیدی علیه بنیان های جامعه

استاد دانشگاه و جامعه شناس پدیدة نزاع و درگیری در جامعه را از آن دسته آسیب هایی خواند كه با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آكنده از بغض، كینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می ­آورد و افزود: اساسا آسیب ­های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است كه بنیان­ های جامعه را به طور جدی تهدید می­ كند و مانع تحقق نیازمندی­ ها و تقاضاهای افراد كثیری می­ شود.

دكتر فرانك سیدی افزود: به نظر می­رسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود می­ آید كه نهادهای تنظیم كنندة روابط بین افراد با شكست روبه رو شده و دچار تزلزل شوند كه نتیجة آن، شكل­ گیری شكاف ­های عمیق بین افراد است.

سیدی در ادامه تصریح كرد: در چنین وضعیتی، قوانین تنظیم كنندة روابط انسان­ ها مورد بی­ احترامی قرار می گیرند و متزلزل می­ شوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون، ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی قابل بررسی است.

نزاع و درگیری نمونه ای از نقض نظم و انضباط اجتماعی

از سوی دیگر رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان مركزی با تصریح بر اینكه كه ترویج رفتار خشونت بار در جامعه از طرفی سبب کاهش امنیت اجتماعی و از طرف دیگر برهم خوردن نظم اجتماعی و فرسایش سرمایه می شود عنوان داشت: نزاع و درگیری در سطح جامعه یكی از نمونه های نقض نظم و انضباط اجتماعی و به عنوان یك ناهنجاری در سطح جامعه است كه گاهآً با آن مواجه هستیم.

سرهنگ عین الله كلهر شناخت و معرفی پدیده نزاع و درگیری و شناسایی راهكارهایی در خصوص جلوگیری، تعدیل و رفع برخی عوامل بروز نزاع و درگیری ها را نیازمند رویكرد علمی و پژوهشی در این خصوص برشمرد.

تجزیه وتحلیل نزاع و درگیری از نگاه امنیت اجتماعی

امنیت و نظم که یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی در هر جامعه است، در چنین آسیبی كه مبتنی بر خشنونت و نشان دادن آن است، احساس امنیت تحت تاثیر قرار می گیرد.

شدت تفریق اجتماعی در عمل مانع از یکپارچگی و ایجاد وفاق اجتماعی مبتنی بر عقلانیت فرهنگی- اجتماعی و پذیرش حاکمیت قانون و نظم می گردد و احساس خود مختاری در اجرای عدالت از خصوصیات بارز در این فرهنگ است.

شاید هیچ شهری در ایران دارای چندگونگی نژادی و زبانی موجود در اراک نباشد. شهری که در تمام تاریخ خود درگیر نزاع ها بوده هرگز نتوانسته چون مردمان شهرهای اصفهان، کاشان و... دارای لهجه خاص و فرهنگ همگانی باشد.

این آشفتگی های فرهنگی موجبات آشفتگی های اجتماعی را مهیا نموده است و قرارگیری شهر صنعتی اراك در بالا دست حوضه تالاب میقان و زمین های كشاورزی شمال اراك، این حوضه اكولوژیك بسته را از لحاظ بوم شناسی حسّاس و آسیب پذیر تر كرده است.