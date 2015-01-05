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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

مهر گزارش می دهد؛

اراک؛ شهری با چندگونگی فرهنگی/ وقتی ناهنجاری ساز ناکوک میزند

اراک؛ شهری با چندگونگی فرهنگی/ وقتی ناهنجاری ساز ناکوک میزند

اراک- نزاع يکی از مسائل و آسيب های اجتماعی است که با شيوع آن، آثار گوناگون اجتماعی متوجه آرامش و امنيت جامعه می شود؛ حال اگر این معضل گریبان کلاشهری چون اراک را بگیرد، چالشی بزرگ متوجه مردم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده نزاع های فردی در بین افرادی اتفاق می افتد  كه گرایش و پایبندی كمتری نسبت به قانون دارند. از سوی دیگر، متأسفانه هنوز خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است كه در فرهنگ بعضی از هموطنان، شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب  می­ شود.

نزاع و درگیری رفتاری ثانویه نسبت به محرومیت های اجتماعی

استاد دانشگاه و جامعه شناس با اشاره به اینكه  وقوع جرایم از جمله نزاع و درگیری رفتاری ثانویه نسبت به محرومیت های اجتماعی است اظهار داشت:  هیچ کس بزهکار و مجرم متولد نمی­ شود و ارتقاء پاسخگویی مطلوب به نیازهای اقتصادی، فراغتی، اجتماعی و فرهنگی، مستقیماً با کاهش آسیب های اجتماعی و مجرمانه در جامعه قرین است.

دكتر یارمحمد توسكی اضافه كرد: جامعه با الگوهای خشن مشوق و مولد فرهنگ خشونت و گرایش شهروندانش به رفتار بزهکاری و مجرمانه است و نگاه از بالا و دور از متن جامعه، منجر به فاصله گیری و شکاف بین مخاطب(پیام گیر) و متولی(پیام دهنده) می شود.

افزایش پدیده نزاع و درگیری تهدیدی علیه بنیان های جامعه

استاد دانشگاه و جامعه شناس  پدیدة نزاع و درگیری در جامعه را از آن دسته آسیب هایی خواند كه با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آكنده از بغض، كینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می ­آورد و افزود: اساسا آسیب ­های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است كه بنیان­ های جامعه را به طور جدی تهدید می­ كند و مانع تحقق نیازمندی­ ها و تقاضاهای افراد كثیری می­ شود.

دكتر فرانك سیدی افزود: به نظر می­رسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود می­ آید كه نهادهای تنظیم كنندة روابط بین افراد با شكست روبه رو شده و دچار تزلزل شوند كه نتیجة آن، شكل­ گیری شكاف ­های عمیق بین افراد است.

سیدی در ادامه تصریح كرد: در چنین وضعیتی، قوانین تنظیم كنندة روابط انسان­ ها مورد بی­ احترامی قرار می گیرند و متزلزل می­ شوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون، ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی قابل بررسی است.

نزاع و درگیری نمونه ای از نقض نظم و انضباط اجتماعی

از سوی دیگر رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان مركزی  با تصریح بر اینكه كه ترویج رفتار خشونت بار در جامعه از طرفی سبب کاهش امنیت اجتماعی و از طرف دیگر برهم خوردن نظم اجتماعی و فرسایش سرمایه  می شود عنوان داشت:  نزاع و درگیری در سطح جامعه یكی از نمونه های نقض نظم و انضباط اجتماعی و به عنوان یك ناهنجاری در سطح جامعه است كه گاهآً با آن مواجه هستیم.

سرهنگ عین الله كلهر شناخت و معرفی پدیده نزاع و درگیری و شناسایی راهكارهایی در خصوص جلوگیری، تعدیل و رفع برخی عوامل بروز نزاع و درگیری ها  را نیازمند رویكرد علمی و پژوهشی در این خصوص برشمرد.

تجزیه وتحلیل نزاع و درگیری از نگاه امنیت اجتماعی

امنیت و نظم که یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی در هر جامعه است، در چنین آسیبی كه مبتنی بر خشنونت و نشان دادن آن است، احساس امنیت تحت تاثیر قرار می گیرد.

 شدت تفریق اجتماعی در عمل مانع از یکپارچگی و ایجاد وفاق اجتماعی مبتنی بر عقلانیت فرهنگی- اجتماعی و پذیرش حاکمیت قانون و نظم می گردد و احساس خود مختاری در اجرای عدالت از خصوصیات بارز در این فرهنگ است.

شاید هیچ شهری در ایران دارای چندگونگی نژادی و زبانی موجود در اراک نباشد. شهری که در تمام تاریخ خود درگیر نزاع ها بوده هرگز نتوانسته چون مردمان شهرهای اصفهان، کاشان و... دارای لهجه خاص و فرهنگ همگانی باشد.

 این آشفتگی های فرهنگی موجبات آشفتگی های اجتماعی را مهیا نموده است و قرارگیری شهر صنعتی اراك در بالا دست حوضه تالاب میقان و زمین های كشاورزی شمال اراك، این حوضه اكولوژیك بسته را از لحاظ بوم شناسی حسّاس و آسیب پذیر تر كرده است.

کد مطلب 2456366

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