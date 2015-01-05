به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حسن حاضرمشار مجسمه ساز خودآموخته صبح فردا ساعت 9:30 از مقابل موسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) بدرقه می شود.

گفته می شود که کامبیز درمبخش هنرمند کاریکاتوریست از جمله سخنرانان این مراسم است.

حسن حاضرمشار هنرمند خودآموخته چندی پیش بر اثر بیماری قلبی و ریوی راهی بیمارستان شد و صبح روز 14 دی ماه در سن 90 سالگی درگذشت.

این هنرمند را کامبیز درمبخش کاریکاتوریست پیشکسوت کشف کرد که او را در حال فروش آثارش در خیابان دیده بود.

حسن حاضرمشار اهل ماسوله گیلان است که به دلیل مهارت در کار نجاری، رفته رفته به کار مجسمه سازی پرداخت و با کشف استعداد او از سوی درمبخش، به عنوان هنرمند خودآموخته معرفی شد و آثارش در نمایشگاه های مختلفی به نمایش و فروش گذاشته شد.