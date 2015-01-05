14هزار بی سواد 10 تا 20 سال در کشور شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار ثبت شده از بی سوادان کشور افزود: طبق آخرین آمار در سال 90، 3 میلیون و 456 هزار نفر بین 10 تا 49 سن خود را بی سواد معرفی کرده اند و بر اساس پالایشی که از این آمار شد مشخص شده است که برخی از این افراد اتباع خارجی، یا با تحصیلات ابتدایی بودند که در نهایت یک میلیون 500 نفر از این تعداد باقی ماندند.

وی خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده تا پایان سال حدود 600 هزار نفر از بی سوادان تعیین تکلیف می شوند.

باقر زاده درباره چگونگی جذب افراد بی سواد به کلاس های نهضت تصریح کرد: سعی بر این است با حمایت های نقدی یا غیر نقدی از جمله تهیه وسیله ایاب و ذهاب برای سواد آموزان آنها را به یادگیری علاقه مند کنیم.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور افزود: معلمانی که بتوانند بی سوادان را جذب کنند افزایش 10 درصدی در دست مزد خواهند داشت.

وی ابراز کرد: در زمینه جذب معلولان نیز اقداماتی انجام شده که تهیه کتب نابینایان و ناشنوایان از جمله این اقدامات است.

باقر زاده با اشاره به افرادی که در زمینه نهضت سواد آموزی فعالیت دارند یاد آور شد: 40 هزار نفر در غالب موسسات غیر دولتی در زمینه سوادآموزی فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقش رسانه در ایجاد تقاضا برای سواد آموزی در میان افراد بیان کرد: رسانه ها و شبکه های استانی با تولید برنامه های مختلف به زبان محلی و با استفاده از شخصیت های محبوب استانی می توانند بخشی از تقاضا را ایجاد کنند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: همزمان با سراسر کشور برنامه هایی برای سواد آموزی در صدا و سیما انجام می شود و در شبکه 3 نیز برنامه ای 60 قسمتی در این زمینه تولید می شود که امید است برنامه های فاخری شوند و در جشنواره ها حضور یابند.