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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

نقاط حادثه خیز محور ایلام به مهران حذف می شوند

نقاط حادثه خیز محور ایلام به مهران حذف می شوند

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: نقاط حادثه خیز محور ایلام به مهران حذف می شوند.

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور ایلام به مهران با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه مختلف و تعداد تردد بالای زوار هم اکنون یکی از محورهای پر ترد در استان ایلام است.

وی بیان داشت: برنامه های مختلفی از سوی اداره راه و شهرسازی برای حذف نقاط حادثه خیز و روکش آسفالت در این محور در حال انجام است.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر این احداث جاده ای موازی با این محور نیز در حال پیگیری است که در مواقع ضروری بتوان از آن استفاده کرد.

بهادری عنوان کرد: حذف نقاط حادثه خیز در تمامی محورهای استان ایلام طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است و به طور قطع راهسازی یکی از مهمترین نیازهای استان است.

وی افزود: زیرساخت های استان ایلام قطعا نیازمند توجه هستند و در این بین مسئله راه مورد توجه جدی مسئولان ارشد کشوری و استانی است.

کد مطلب 2459750

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