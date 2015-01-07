نقاط حادثه خیز محور ایلام به مهران حذف می شوند

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور ایلام به مهران با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه مختلف و تعداد تردد بالای زوار هم اکنون یکی از محورهای پر ترد در استان ایلام است.

وی بیان داشت: برنامه های مختلفی از سوی اداره راه و شهرسازی برای حذف نقاط حادثه خیز و روکش آسفالت در این محور در حال انجام است.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر این احداث جاده ای موازی با این محور نیز در حال پیگیری است که در مواقع ضروری بتوان از آن استفاده کرد.

بهادری عنوان کرد: حذف نقاط حادثه خیز در تمامی محورهای استان ایلام طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است و به طور قطع راهسازی یکی از مهمترین نیازهای استان است.

وی افزود: زیرساخت های استان ایلام قطعا نیازمند توجه هستند و در این بین مسئله راه مورد توجه جدی مسئولان ارشد کشوری و استانی است.