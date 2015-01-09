نقطه قوت تیم ملی همدلی است/ بحرین مثل سابق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فروزان درباره تمرینات و بازی دوستانهای که تیم ملی پیش از دیدار برابر بحرین پشت سر گذاشته است، گفت: تمرینات فشردهای را پشت سر گذاشتهایم. صبح و بعد از ظهر زیر نظر کادر فنی فعالیتهای تمرینی خوبی را برگزار کرده و خوشبختانه بازیکنان از لحاظ جسمانی در شرایط خوبی قرار دارند و بازی دوستانه خوبی را با تیم ملی عراق انجام دادهایم.
وی اضافه کرد: رسانههای خارجی که بر سر تمرینات تیم ملی حضور داشتند برایشان تعجب آور بود که چرا تیم ملی ایران با کیفیت بالایی که دارد فقط دو بازی دوستانه با کره و عراق برگزار کرده است. در هر صورت شرایط تیم بدین گونه بوده و ما قصد داریم تا بهترین نتیجه را در مسابقات جام ملتهای فوتبال آسیا بگیریم.
دروازهبان تیم ملی ادامه داد: همه از ما انتظار دارند تا بهترین نتیجه را در آسیا کسب کنیم. تیم ملی فوتبال ایران در آسیا بهترین بوده و این امر انتظارات را بالا برده است. مهمترین بخشی که همه تیمها پشت سر گذاشتهاند تمرینات، اردوهای داخلی و خارجی، بازیهای دوستانه داخلی و خارجی بوده و ما از این نظر کمی عقبتر از حریفان خود هستیم اما باید بهترین عملکرد را از خود به جای بگذاریم.
وی در ادامه در باره نقطه قوت تیم ملی بیان کرد: نقطه قوت ما اتحاد تیمی، همدلی بین بازیکنان و کادر فنی و مجموعهای که تیم ملی را همراهی میکند، است. اتحاد تیمی و هدفی که بازیکنان برای کسب عنوان قهرمانی دارند باعث شده که مصصم و با قوت قلب در مسابقات حضور داشته باشند. ما بعد از رقابتهای جام جهانی مشکلاتی را داشتیم اما با اردو های تدارکاتی که برگزار کردیم باید به هدفمان برسیم.
فروزان درباره دیدار برابر بحرین گفت: ما با سه تیم بحرین، قطر و امارات بازی داریم که بدون شک مسابقات سختی خواهد بود. بحرین دیگر آن تیم قدیمی نیست. بازیهای دوستانه بسیاری را برگزار کرده و پیشرفت خوبی داشته است. همه بازیها برایمان سخت خواهد بود. باتوجه به اینکه تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی حضور داشته و از سطح بالایی برخوردار است اکنون همه تیمها مقابل ایران پرقدرت ظاهر میشوند تا عملکرد خوبی به جای بگذارند اما امیدوارم با پیروزی بازیهای خود را آغاز کنیم و زنگ خطری برای حریفانمان باشیم.
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