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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

رضایی به مهر خبر داد:

دومین کارگاه تخصصی فیلم‌سازی در کرمانشاه برگزار می‌شود

دومین کارگاه تخصصی فیلم‌سازی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از برگزاری دومین کارگاه تخصصی فیلم‌سازی در کرمانشاه خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین کارگاه تخصصی فیلم‌ سازی در کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: در راستای برگزاری کارگاه‌های آموزشی- تخصصی انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، دومین کارگاه فیلم‌سازی با موضوع فیلم‌نامه نویسی و با حضور استاد "سعید عقیقی" منتقد و از اساتید معروف فیلم‌سازی طی دو روز برگزار می‌شود.

مسئول انجمن سینمای جوان کرمانشاه گفت: این کارگاه تخصصی با موضوع فیلم‌سازی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه و با شرکت ۳۰ نفر از فیلم‌سازان انجمن برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هم‌چنین علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه می‌ توانند به واحد آموزش این انجمن واقع در بلوار مصطفی امامی- کنار کتابخانه امیرکبیر مراجعه و ثبت‌ نام کنند.

رضایی، هدف از برگزاری کارگاه‌های تخصصی را ارتقای سطح هنری فیلمسازان کرمانشاهی و دریافت آخرین تکنیک‌ های روز در عرصه فیلم‌ سازی عنوان کرد.

وی گفت: این کارگاه در دو شیفت طی روزهای برگزاری و در محل هنرستان هنرهای زیبا واقع در بلوار مصطفی امامی- خیابان ناسیونال قدیم برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است، اولین کارگاه تخصصی فیلمسازی امسال انجمن سینمای جوان استان با موضوع کارگردانی و با حضور "دکتر الستی" از اساتید برجسته سینما برگزار شد.

گفتنی‌ است، سعید عقیقی نیز از مجرب‌ ترین اساتید فیلم‌ سازی و کرمانشاهی الاصل است. هم‌چنین از مهمترین فیلم‌نامه نویسان که آموزش‌های اولیه خود را در انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه دیده‌اند می‌توان به فیلم‌ ساز و فیلم‌ نامه نویس معروف کرمانشاهی بنام "شهرام مکری" اشاره کرد.

کد مطلب 2460016

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