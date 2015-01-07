کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین کارگاه تخصصی فیلم سازی در کرمانشاه خبرداد.
وی افزود: در راستای برگزاری کارگاههای آموزشی- تخصصی انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، دومین کارگاه فیلمسازی با موضوع فیلمنامه نویسی و با حضور استاد "سعید عقیقی" منتقد و از اساتید معروف فیلمسازی طی دو روز برگزار میشود.
مسئول انجمن سینمای جوان کرمانشاه گفت: این کارگاه تخصصی با موضوع فیلمسازی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه و با شرکت ۳۰ نفر از فیلمسازان انجمن برگزار میشود.
وی تصریح کرد: همچنین علاقهمندان به شرکت در این کارگاه می توانند به واحد آموزش این انجمن واقع در بلوار مصطفی امامی- کنار کتابخانه امیرکبیر مراجعه و ثبت نام کنند.
رضایی، هدف از برگزاری کارگاههای تخصصی را ارتقای سطح هنری فیلمسازان کرمانشاهی و دریافت آخرین تکنیک های روز در عرصه فیلم سازی عنوان کرد.
وی گفت: این کارگاه در دو شیفت طی روزهای برگزاری و در محل هنرستان هنرهای زیبا واقع در بلوار مصطفی امامی- خیابان ناسیونال قدیم برگزار میشود.
لازم به ذکر است، اولین کارگاه تخصصی فیلمسازی امسال انجمن سینمای جوان استان با موضوع کارگردانی و با حضور "دکتر الستی" از اساتید برجسته سینما برگزار شد.
گفتنی است، سعید عقیقی نیز از مجرب ترین اساتید فیلم سازی و کرمانشاهی الاصل است. همچنین از مهمترین فیلمنامه نویسان که آموزشهای اولیه خود را در انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه دیدهاند میتوان به فیلم ساز و فیلم نامه نویس معروف کرمانشاهی بنام "شهرام مکری" اشاره کرد.
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