کمربندی علیه عذاب وجدان چاقی/ آرام بخشهای دیجیتالی از راه رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه CES در امریکا، تکنولوژی و فناوری های متفاوتی رونمایی شده اند که گاهی اوقات عجیب و متفاوت به نظر می رسند که در این مطلب به برخی از آنها اشاره می شود:

* کمربند هوشمند

کمربندها معمولا یکی از ضمائم لباس های خانم ها و آقایان به شمار می روند. اما هنگامی که فرد چاق یا لاغر می شود، اندازه کمربند نیز تغییر می کند. گجت عجیبی در این نمایشگاه عرضه شده که به کمربند هوشمند مشهور است، این کمربند با چاق و لاغر شدن کاربر اندازه های متغییری را برای دور کمر وی استفاده می کند. مخترعان علت ساخت این کمربند را اینگونه عنوان کرده اند:« معمولا کمربندها جزو وسایلی هستند که خیلی سریع چاق و لاغر شدن را نشان می دهند. اما با استفاده از این کمربند کاربر هیچ گاه احساس عذاب وجدان چاقی و لاغری را نمی گیرد زیرا اندازه کمربند به صورت هوشمند تنظیم می شود.»

* موسیقی درخور احساساتتان را بشنوید

مخترعان دستگاه جدیدی را طراحی کرده اند که با استفاده از آن می توان به فعالیت های مغزی پی برده و سپس موسیقی مناسب و درخور احساسات پخش شود. این گجت به فردی که آن را روی سر خود می گذارد، اجازه می دهد تا فعالیت های مغزیش به وسیله چند الکترود فلزی که روی گجت قرار گرفته اند اندازه گیری و با کمک بلوتوث به اپلیکیشن نصب شده روی اسمارت فون یا تبلت ارسال شود. این گجت میزان استرس را سنجیده و به کاربران اجازه می دهد تا احساس آرامش بیشتری داشته باشند. کاربران به مدت 10 دقیقه یا بیشتر و مدت زمانی که نیاز دارند تا آرامش خود را بازیابند می توانند از این گجت استفاده کنند و الکترودها می توانند ریتم تغییرات مغزی را به خوبی روی اسمارت فون ها نشان دهند و کاربر علاوه بر اینکه تغییرات مثبت را در خود احساس می کند، از روی آمار و ارقامی که روی اسمارت فون ظاهر می شود نیز می تواند به تغییرات داخلی بدن خود پی ببرد.

* دستبندی آرامش بخش

جالب است بدانید اکثر گجت هایی که در نمایشگاه CES عرضه شده اند به دنبال آرامش بخشیدن به کاربران و همینطور کاهش استرس آنها هستند. گجت بعدی که از آن به عنوان گجتی عجیب یاد می شود، گجتی است خواب آور. مخترعان این گجت معتقدند که با کمک این گجت می توانند آرامش از دست رفته اشخاص بدخواب را به آنها بازگردانند تا بتوانند از افکار مشوش خود دور شده و راحت تر به استراحت و خواب بپردازند.

* انگشتر هوشمندی برای کنترل تلفن همراه !

برای تمامی اشخاص به کرات پیش آمده که در حین رانندگی یا سایر موقعیت ها قادر به پاسخگویی و برداشتن تلفن همراه خود نبوده اند اما با لمس این انگشتر هوشمند به سادگی می توان به تلفن همراه پاسخ داد. اما آیا لزوم چنین اختراعی احساس می شد که مخترعان به ساخت این گجت روی آورده اند؟ باید گفت برخی از گجت هایی که در این نمایشگاه معرفی می شوند تنها در مرحله معرفی باقی می مانند و درخواستی برای تولید یا استقبالی از آنها صورت نمی گیرد، مانند انگشتر هوشمند!

* گجتی مخصوص حیوانات

حیوانات نیز از نمایشگاه CES بی بهره نبوده و مخترعان به فکر آنها نیز بوده اند! مخترعان گجت جدیدی را ابداع کرده اند که همانند GPS عمل کرده و به دور گردن حیوانات بسته می شود تا صاحب حیوان بتواند از موقعیت حیوان خود آگاه شده و حیوانات هرگز گم نمی شوند. گجت های مشابه دیگری نیز برای حیوانات ساخته شده بودند اما این گجت جدید برد بیشتری را به خود اختصاص داده و می تواند دورترین فاصله ها را نیز ردیابی کند.