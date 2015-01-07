همایش «وحدت اسلامی، تجارت و توسعه لرستان» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بهرام نژاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای روابط عمومی های استان لرستان در سخنانی با اشاره به نشست تجار و بازرگانان جهان اسلام در خرم آباد اظهار داشت: این همایش و گردهمایی با عنوان "وحدت اسلامی، تجارت و توسعه لرستان" برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این همایش روز شنبه هفته آینده ساعت ۱۰ صبح در سالن بانک صادرات خرم آباد برگزار می شود.

مدیر کل حوزه استاندار لرستان با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور رئیس جمهوری در تهران اظهار داشت: پنلهای تخصصی این کنفرانس در هتل استقلال تهران فردا برگزار می شود.

بهرام نژاد عنوان کرد: روز شنبه تجار و بازرگانان حاضر در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به یک استان کشور سفر می کنند و این استان، لرستان است.

وی با بیان اینکه افراد موثر در حوزه تجارت حاضر در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز شنبه راهی خرم آباد خواهند شد افزود: در خرم آباد برای این تجار و بازرگانان پنلهای تخصصی اقتصادی در نظر گرفته شده است.

سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به لرستان

مدیر کل حوزه استاندار لرستان افزود: در این راستا تفاهم نامه های همکاری نیز آماده شده است که قرار است در این پنلهای تخصصی نسبت به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هایی با این تجار اقدام شود.

بهرام نژاد استقبال در فرودگاه خرم آباد، برگزاری مصاحبه با خبرنگاران، بازدید از نمایشگاه محدودی از توانمندی های لرستان، حضور در برنامه فرهنگی در محل قلعه تاریخی فلک الافلاک را از برنامه های این همایش دانست.

وی مهمان ویژه این همایش را معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور دانست و بیان داشت: از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور نیز برای حضور در همایش دعوت شده است.

مدیر کل حوزه استاندار لرستان از حضور مهمانانی از سفارتخانه های کشورهای مختلف خبر داد و بیان داشت: برگزاری این همایش در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به لرستان است.

برگزاری همایش در سایتهای دستگاههای اجرایی اطلاع رسانی شود

بهرام نژاد گفتمان غالب مدیریت اجرایی لرستان را بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی در مسیر توسعه لرستان دانست و یادآور شد: تا زمانیکه نتوانیم لرستان را به خوبی معرفی کنیم نمی توانیم سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان را فعال کنیم.

وی خواستار اطلاع رسانی این همایش توسط روابط عمومی های دستگاههای اجرایی لرستان شد و گفت: خبر برگزاری این همایش باید در تمام پرتالها و سایتهای دستگاههای اجرایی استان درج شود.

مدیر کل حوزه استاندار لرستان ادامه داد: همچنین پخش تیزر و زیرنویس مربوط به برگزاری همایش "وحدت اسلامی، تجارت و توسعه لرستان" از بعدازظهر امروز چهارشنبه از شبکه استانی افلاک آغاز می شود.